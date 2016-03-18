قرارگاه عملیاتی مقداد مرکز هدایت و رصد مرزهای كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارقاسم رضایی با حضور در محل قرارگاه نوروزی مقداد در جمع افسران عملیاتی این قرارگاه گفت: خداوند تبارك و تعالی به ما مرزبانان توفیق عطا نموده كه در خدمت آحاد مردم كشورمان در راستای حفظ ، صیانت و برقراری امنیت مرزهای كشورمان باشیم.

وی با اشاره به هفتمین مرحله از تشكیل و برقراری این قرارگاه در طول سال ۹۴ در مناسبت های مختلف افزود: این قرارگاه برابر تدابیر فرمانده ناجا در شرایط خاص تشكیل و هدف اصلی آن رصد و برقراری امنیت مرزهای سراسر میهن اسلامی است.

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه قرارگاه نوروزی مقداد از زیر مجموعه قرارگاه امام علی(ع) است، تصریح كرد: حفظ و مراقبت از مرزها، برقراری امنیت، مقابله با ناامنی ها و تهدیدات احتمالی، رصد و هدایت فرماندهی عملیات، از اهداف اصلی تشکیل این قرارگاه است.

سردار رضایی با بیان نقش این قرارگاه به عنوان مغز هدایت و رصد مرزهای كل كشور، گفت: این قرارگاه به عنوان مركزی برای رصد وضعیت مرزهای کشور است.