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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

فرمانده مرزبانی ناجا عنوان کرد:

قرارگاه عملیاتی مقداد مرکز هدایت و رصد مرزهای كشور

قرارگاه عملیاتی مقداد مرکز هدایت و رصد مرزهای كشور

فرمانده مرزبانی ناجا، با تاكید بر ضرورت رصد امنیت مرزهای كشور در ایام نوروز، از قرارگاه مقداد به عنوان «مرکز هدایت مرزهای كشور» نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارقاسم رضایی با حضور در محل قرارگاه نوروزی مقداد در جمع افسران عملیاتی این قرارگاه گفت: خداوند تبارك و تعالی به ما مرزبانان توفیق عطا نموده كه در خدمت آحاد مردم كشورمان در راستای حفظ ، صیانت و برقراری امنیت مرزهای كشورمان باشیم.

وی با اشاره به هفتمین مرحله از تشكیل و برقراری این قرارگاه در طول سال ۹۴ در مناسبت های مختلف افزود: این قرارگاه برابر تدابیر فرمانده ناجا در شرایط خاص تشكیل و هدف اصلی آن رصد و برقراری امنیت مرزهای سراسر میهن اسلامی است.

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه قرارگاه نوروزی مقداد از زیر مجموعه قرارگاه امام علی(ع) است، تصریح كرد: حفظ و مراقبت از مرزها، برقراری امنیت، مقابله با ناامنی ها و تهدیدات احتمالی، رصد و هدایت فرماندهی عملیات، از اهداف اصلی تشکیل این قرارگاه است.

سردار رضایی با بیان نقش این قرارگاه به عنوان مغز هدایت و رصد مرزهای كل كشور، گفت: این قرارگاه به عنوان مركزی برای رصد وضعیت مرزهای کشور است. 

کد مطلب 3582618

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