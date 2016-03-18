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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

قائم مقام سازمان امداد و نجات عنوان کرد؛

نجات ۶۴۰۰ هموطن گرفتار در برف و کولاک ۱۵ استان

نجات ۶۴۰۰ هموطن گرفتار در برف و کولاک ۱۵ استان

قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام وقوع برف و کولاک در ۱۵ استان کشور، از امدادرسانی به بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ تن از هموطنان متاثر در استان‌های مذکور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اعلام گزارش عملیات برف و کولاک در ۴۸ ساعت گذشته، اظهار کرد: بر این اساس ۱۵ استان آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، چهار محال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی وهمدان از برف و کولاک متاثر بوده‌اند.

وی با اشاره به امدادرسانی در ۴۱ محور مواصلاتی کشور، گفت: بر این اساس خدمات لازم به ۶ هزار و ۴۰۰ تن از هموطنان در استان‌های درگیر ارائه شد و ۶۹۰ تن از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند.

سلیمی با اشاره به انتقال یک زن باردار به مرکز درمانی در استان‌های درگیر برف و کولاک، گفت: علاوه بر توزیع ۵۷۰ بسته غذایی و ۷۰۰ تخته پتو، عملیات رهاسازی ۷۸۰ خودرو از برف نیز انجام شد و در این امدادرسانی ۷۹ تیم عملیاتی شامل ۲۶۰ امدادگر و نجات‌گر مشارکت داشتند.

کد مطلب 3582653
حبیب احسنی پور

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