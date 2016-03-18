واژگونی خودرو در محورسبزوار-شاهرود ۲ مجروح بر جای گذاشت

رضا شهرآبادی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: در دومین حادثه به وقوع پیوسته صبح امروز در محور سبزوار- نیشابور متاسفانه یک دستگاه خودروی سواری دچار سانحه شد.

وی گفت: در این حادثه که صبح جمعه و در کیلومتر ۳۵ محور سبزوار- شاهرود به وقوع پیوست یک دستگاه خودروی سواری مدل تیبا دچار واژگونی شد.

وی افزود: متاسفانه این حادثه رانندگی دو مجروح بر جای گذاشت که با حضور به موقع امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر این شهرستان مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

شهر ابادی بیان کرد: به دلیل فوریت رسیدگی به وضعیت حادثه دیدگان یک نفر از سرنشینان این خودرو به وسیله بالگرد امداد هوایی و یک نفر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.