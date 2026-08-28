محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، تا روز یکشنبه وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه در اغلب نقاط استان، به‌جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی، پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه روند کاهش دما در سطح استان آغاز خواهد شد.

وی درباره وضعیت رطوبت در استان افزود: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه، افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان مورد انتظار است.

سبزه‌زاری با اشاره به احتمال وقوع بارش و وزش باد تصریح کرد: طی امروز با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط، گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی از مناطق به‌ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین با هشدار احتمال وقوع گرد و خاک ادامه داد: طی امروز، فردا و همچنین از روز دوشنبه، وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی به‌صورت متوسط و گاهی نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود که احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی را در این مناطق افزایش می‌دهد.

وی در پایان آمار دمای استان در شبانه‌روز گذشته را اعلام کرد و افزود: هویزه با دمای ۴۹.۵ و ایذه با دمای ۲۶.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای ۴۷.۸ و کمینه دمای ۳۰.۱ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.