زمین پژوهشگاه استاندارد نیست/ عمان و هند محکوم به باخت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی در حاشیه تمرین امروز جمعه تیم ملی فوتبال گفت: باید از مسئولان پژوهشگاه صنعت نفت تهران تشکر کنم که این فضا را در اختیار تیم ملی قرار دادند. امیدوارم از این به بعد شرایط تغییر کند و هر روز مجبور نباشیم به یک مکان جدید برای تمرین برویم. ما می گوییم تیم اول آسیا هستیم ولی خوب نیست که حتی الزامات اولیه را برای تمرین نداشته باشیم.

وی افزود: اگر می گوییم زمین چمن کمپ خوب نیست بدنبال متهم کردن کسی نیستیم. زمین ۴۰ ساله بهتر از این نمی شود. امیدوارم شرایط بهتر شود. زمین پژوهشگاه هم استاندارد نیست. در اینجا رختکن نداریم، طول زمین کوتاه است و ناهمواریی هایی هم وجود دارد. امیدوارم در آینده نزدیک خودمان صاحب زمین تمرین شویم.

مدیر تیم ملی گفت: امیدوارم که سال ۹۵ را با دو برد خوب شروع کنیم. در سال ۹۴ مشکلات اقتصادی وجود داشت و امکانات برای تیم ملی مناسب نبود و امیدوارم شرایط بهتر شود.

پیروانی درباره دیدارهای تیم ملی فوتبال در ایام نوروز گفت: تیم های عمان و هند محکوم به باخت هستند چرا که ما ایران هستیم. تمرینات تیم ملی با نسل جدید در حال پیگیری است و لیست جدید را هم اعلام خواهیم کرد.