ترکیه خواستار مقابله با تجزیه سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، در حالی کردهای سوریه به فدرالی شدن رای داده اند، اما دولت ترکیه با صدور بیانیه ای به شدت این امر را رد و تهدید کرد که این موضوع به هیچ وجه قابل هضم نیست.

در بیانیه ترکیه آمده است: اعلام سیستم فدرالی در شمال سوریه تهدید جدی علیه ترکیه بوده و ترکیه مقابل آن می ایستد.

وزارت امورخارجه ترکیه تاکید کرد: این فدرالیسم موفق نخواهد شد و تمام توان خویش را بکار می بریم تا این طرح را با شکست روبرو سازیم.

دو روز گذشته کردهای سوریه در شمال این کشور نظام فدرالی اعلام کردند.