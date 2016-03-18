عده ای راه انقلاب را فراموش کردند/عید واقعی کسب رضای خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی طالبی در خطبه‌های نماز جمعه شهر قیدار افزود: علت نگرانی‌های مقام معظم رهبری این است که دشمنان بیرونی و عوامل داخلی آن‌ها تلاش دارند با انگ «تندرو» و یا «افراطی گری» و بهره‌گیری از عنصر نفوذ، نیروهای مؤمن به انقلاب را در جامعه منزوی کنند.

وی ادامه داد: برخی از ناآگاهان و ساده‌لوحان ضرورت انقلابی ماندن و انقلابی حرکت کردن را فراموش کرده‌اند امروز عده‌ای راه انقلاب و حرف امام (ره) را فراموش کردند خیال می‌کنند آمریکا کدخدا است.

امام جمعه قیدار گفت: انقلابی ماندن و انقلابی حرکت کردن و بیمه کردن آینده کشور با انقلابی بودن، یکی از تذکرات مهمی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند ماه اخیر تأکید جدی روی آن دارند. در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری وظیفه مجلس خبرگان انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن بیان کردند.

حجت الاسلام طالبی افزود: مقام معظم رهبری در ماه‌های اخیر در عین تأکید بر حفظ روحیات انقلابی، شاخصه‌های آن‌را نیز به‌درستی تبیین نموده برخی از شاخص‌های نیروهای انقلاب از نگاه رهبر عزیز شامل ایستادگی و ثبات در اصول انقلاب اسلامی، پایبندی و پاسداری نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، پایبندی به رفتار و گفتار امام و ایستادگی در برابر تحریف خط امام، پاک‌دستی و ساده زیستی و اجتناب از اشرافی گری، عدالتخواهی، آزادگی و دفاع از مظلومان عالم، استکبارستیزی و ایستادگی قاطع در مقابل کفر، نفاق و طمع‌ورزی و سلطه بیگانگان، مرزبندی شفاف با دشمنان دین و انقلاب، دفاع از اقتدار و امنیت ملی، شجاعت در اقدام و آمادگی برای ایثار و ازخودگذشتگی است.

وی بابیان اینکه امروز جوانان مذهبی و حزب‌اللهی با همه وجود در میدان هستند و هرگاه زمین‌های به‌وجود آید که دفاع از مرزها حتی در سرزمین همسایه هم لازم باشد، افزود: این جوانان تندرو در مسیر انقلاب هستند که در میدان حاضر می‌شوند و در صف اول قرار می‌گیرند و هرگز کسانی‌که نگاه اشرافی‌گرایانه و غرب‌پرستانه دارند را در این میادین مشاهده نتوان کرد. ضربه زدن به این قشر از جامعه، ضربه به حافظان انقلاب و استعدادهای واقعی کشور می‌باشد.

امام‌جمعه قیدار در ادامه با اشاره به فرارسیدن سال جدید گفت: سعی کنیم سال جدید را با یاد خدای متعال با قرآن و دعا در بهترین و مقدس‌ترین مکان‌ها که مساجد و حرم‌هاست شروع کنیم کینه‌ها و دلخوری‌هایی که از یکدیگر داریم دور بریزیم تا با بخشیدن دیگران سال نو را با آرامش شروع کنیم

حجت‌الاسلام طالبی افزود: همواره دفتر عمر انسان در حال ورق خوردن است با تمام شدن سال ۹۴ هم یک برگی از دفتر عمرمان ورق خورد چه خوب است که در برگ برگ این دفتر عمر ایمان و عمل صالح، صداقت و صلح و صفا و مهرورزی نوشته‌شده باشد و در پایان سال مهر رضایت امام زمان (عج) بر آن نقش ببندد و چه زیباست که در کنار تحویل سال‌تحویل حال هم داشته باشیم. همان‌طور که سال تجدید می‌شود، باید یک تحولی هم در ارواح و اشخاص پیدا شود.

وی ادامه داد: عید واقعی آن‌وقتی است که انسان، رضای خدا را به دست بیاورد، انسان بتواند درون خود را اصلاح کند. امور این دنیا گذرا است، خوشی‌ها و ناخوشی این دنیا، بیش از چند روز نیست. آنچه می‌ماند، آن‌چیزی است که برای خداوند متعال تحصیل‌کرده باشیم و باور به این داشته باشیم که چیز به‌دست او است

حجت‌الاسلام طالبی در ادامه بابیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند، در ادامه مرحله نهایی رزمایش «اقتدار ولایت»، دو موشک بالستیک را آزمایش کرد افزود: اراده‌ مصمم و قوی نیروهای مسلح و پاسداران حریم ولایت برای دفاع از کشور و بازدارندگی، هدف اصلی و پیام رزمایش اقتدار ولایت بود. این موشک‌ها امنیت، آرامش، حمایت و اقتدار را برای همه سرزمین‌های اسلامی به همراه خواهند داشت.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که دریکی از بی‌ثبات‌ترین و ناآرام‌ترین مناطق جهان قرار دارد، ایجاد یک توانمندی بازدارنده، بیش از هر زمان دیگر ضروری است بنا بر اظهارنظر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، ایران بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین زرادخانه موشک بالستیک در خاورمیانه را دارا می‌باشد

امام‌جمعه قیدار همچنین به ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت در ایران گفت: ملی شدن صنعت نفت ایران یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور عزیزمان در مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی است که روحانیت مثل همیشه نقشی مهم در آن داشت در تمام مراحلی که صنعت نفت برای ملی شدن طی نمود، علما و ازجمله آیت‌الله کاشانی نقش محوری و رهبری داشته‌اند نقش محوری و رهبری علما به‌ویژه آیت‌الله کاشانی در این جریان سبب شد ملی شدن صنعت نفت به یک خواست عمومی و بسیج ملی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام طالبی با یادآوری اینکه نهضت ملی شدن نفت مثل جنبش تنباکو و نهضت مشروطه دارای ماهیتی اسلامی و با انگیزه‌های دینی شکل گرفت و پیروز شد و منتهی به حکومت دکتر مصدق شد تصریح کرد: تا زمانی که آیت‌الله کاشانی درصحنه بود پیروزی با مردم بود ولی همین‌که مصدق وارد صحنه شد و احساس کرد که زیر پایش محکم است، به روحانیت پشت کرد، به تعبیر مقام معظم رهبری «از آن ریشه‌ای که بر آن روییده بودند خودشان را قطع کردند» مصدق بعد از سی تیر احساس کرد که دیگر به آیت‌الله کاشانی احتیاج ندارد، از آیت‌الله کاشانی جدا شد و به‌راحتی با یک کودتا سرنگون گردید بنابراین کناره گذاشتن عنصر روحانیت از مبارزه علت موفقیت کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق شد.

امام‌جمعه قیدار تاکید کرد: این تجربه‌های تاریخی مثل آنچه در مشروطه و نهضت ملی شدن نفت اتفاق افتاد درس تلخی است برای همه ما که بدانیم پشتیبانی از روحانیت و ولایت‌فقیه رمز همه پیروزی‌ها است.»

حجت‌الاسلام طالبی افزود: یکی دیگر از مهم‌ترین اشتباهات مصدق اعتماد به غرب که منجر به فروپاشی دولت وی شد. پس از ملی شدن صنعت نفت، ازآنجایی‌که فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد، در کشور مشکلات اقتصادی بحرانی به وجود آمد.

وی ادامه داد: دکتر مصدق گمان می‌کرد که دولت آمریکا برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در ایران، با توجه به جایگاه حساس و استراتژیک ایران برای آمریکا، در مقابل انگلیس قرار می‌گیرد و درنهایت، با کمک‌های مالی، منجر به خروج ایران از این شرایط بحرانی می‌شود. همین اتکا به کمک دولت آمریکا، در آن شرایط حساس، که با جواب منفی آمریکا همراه بود، یکی از مهم‌ترین دلایل سقوط دولت وی بود.

حجت‌الاسلام طالبی در ادامه با اشاره به دوم فروردین سالروز هجوم وحشیانه نیروهای سفاک ستم‌شاهی به مدرسه فیضیه افزود: دوم فروردین‌ماه یادآور واقعه تلخ در تاریخ انقلاب است سالروز هجوم وحشیانه نیروهای سفاک رژیم ستم‌شاهی به مدرسه فیضیه قم در سال ۴۲ که مصادف با سالروز شهادت امام صادق (ع) بود. مجلس سوگواری از طرف مراجع عظام در مدرسه فیضیه قم برگزارشده بود که در این مراسم عده زیادی از مزدوران رژیم پهلوی بالباس مبدل ضمن برهم زدن سخنرانی، به ضرب و شتم طلاب پرداختند در این حمله‌ وحشیانه، ساحت مقدس قرآن کریم، اهانت شد طلبه‌ها را از طبقات فوقانی و پشت‌بامِ مدرسه، به حیات مدرسه پرتاب کردند که تعداد زیادی شهید و مجروح شدند.

امام‌جمعه قیدار گفت: این واقعه، به‌شدت از جانب امام خمینی (ره) محکوم شد و سخنرانی شدیدی علیه رژیم شاه ایراد فرمودند. رژیم با این عمل می‌خواست هم زَهره چشمی از روحانیت بگیرد و هم حوزه را در مقابل مردم قرار دهد. اما افشاگری‌های حضرت امام و وقایع پس‌ازآن، رژیم پهلوی را رسوا ساخت.

حجت‌الاسلام طالبی در ادامه با اشاره به فروردین ۱۳ جمادی‌الثانی سالروز وفات حضرت ام‌البنینالبنین (س)- روز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: عنوان شهید و شهادت در قله و اوج ارزش‌ها درخشش دارد این قله‌های در دامان مادرانی عاشورایی تربیت‌شده‌اند و این عروج به ملکوت میسر نمی‌شد مگر با همراهی همسرانی صبور که سرپرستی خانواده را بر عهده گرفتند و امکان پرواز به آسمان رهایی را برای آنها میسر ساختند.

وی بابیان اینکه جامعه دینی ما همیشه به چنین نور آفرینانی نیازمند است تا جامعه را به اوج تعالی برساند ادامه داد: سیزده جمادی‌الثانی سالروز وفات همسر گرامی امیرالمؤمنینع) -حضرت ام‌البنینالبنین (س) که به نیکی تحت عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا نام‌گذاری شده است را گرامی می‌داریم و این مناسبت را خدمت خانواده معزز شهدا و جانبازان ایثارگر تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.