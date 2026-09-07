به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی صبح دوشنبه در نشست شورای هیئت‌های مذهبی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خدمت در هیئت یک توفیق است، اظهار کرد: ۱۲۰۰ در استان داریم که بالغ بر ۳۰۰ هیئت فعالند و حمایت از این تعداد امری دشوار است اما می‌توان به ساز و کاری رسید که حمایت شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امام شهیدمان هیئت را «کانون جهاد تبیین» می‌دانستند، ادامه داد: هر هیئت و سخنران و مداحی برای جهادگر تبیین شدن ملزوماتی دارد لذا این نهاد کارهایی در دست انجام دارد که ضرورت و چرایی و چگونگی جهاد تبیین مشخص شود.

وی در خصوص تأمین هزینه‌های هیئت‌ها، گفت: کاری که سال‌های گذشته انجام می‌شد این است که توزیع اعتبارات از طریق کانون‌های تبلیغی و ترویجی در ازای انجام طرح‌ها انجام می‌گرفت.

هیئت باید کارکردهای واقعی خود را پیدا کند

آقابابایی بیان کرد: هیئت باید کارکردهای واقعی خود را پیدا کند یعنی به سمت انسان‌سازی و تربیت پیش برود، برای اعضای خود برنامه داشته باشد و برنامه‌اش را هیچ‌گاه رها نکند. هیئت در مسیر تمدن‌سازی، باید برای نوجوانان و جوانان برنامه ویژه هفتگی و ماهانه داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گره‌گشایی از کار مردم و مواسات و همدلی را از دیگر کارکردهای هیئت عنوان کرد و افزود: هیئت از اعتبار خود برای جمع‌آوری و توزیع کمک‌ها می‌تواند استفاده کند.

آقابابایی با تأکید بر اینکه هیئت سکولار نداریم، گفت: هیئت باید بتواند کارکرد سیاسی و اجتماعی خود را ایفا کند همچنان که در ۱۹۰ شب گذشته همه آحاد مردم در اجتماعات شبانه حضور داشتند و کنش‌گری سیاسی داشتند؛ برخی هیئات نیز در شهرکرد و دیگر شهرستان‌ها متعهدانه با تمام ظرفیت، پای کار بودند.

وی با بیان اینکه هیئت‌های فعال و پای کار باید حمایت شوند، تصریح کرد: در این تجمعات مردمی شبانه هر هیئت می‌تواند حداقل یک عرصه فعالیت اعم از هنری، رسانه‌ای و ... را انتخاب و فعالیت کند و بخشی از کار را پیش ببرد. امام شهیدمان قائل بودند هیئت جمع احساسات و عقلانیت است و این دست فعالیت‌ها درواقع مربوط به جنبه عقلانی فعالیت‌های هیئت است.

هیئات مذهبی پای کار اجتماعات شبانه آمدند

وی با تأکید بر اینکه اجتماعات شبانه آزمونی برای هیئت‌ها هم بود که برخی‌ها پای کار آمدند اما برخی‌ها هم کنش‌گری نداشتند، گفت: هیئت‌هایی که بر اساس مبانی فکری امام شهید انقلاب کار می‌کنند و همیشه حاضرند باید حمایت شوند. این هیئت‌ها با هر برنامه‌ای که اعلام شود، همراهی می‌کنند و با علم و کتل که نماد هیئت است، همواره پای کار برنامه‌های انقلاب‌اند.

آقابابایی با تأکید بر اینکه رؤسای شوراهای هیئات مذهبی راهبری هیئات را در پای کار آوردن این مجموعه‌ها در همه شهرستان‌ها پیش ببرند، گفت: هر هیئتی که کارکرد جهاد تبیین پیدا کند و وظیفه ذاتی خود را در میدان انجام دهد، حتماً حمایت می‌شود.