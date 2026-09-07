آغاز رزمایش مشترک کره جنوبی، آمریکا و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، کره جنوبی، آمریکا و ژاپن روز دوشنبه یک رزمایش نظامی مشترک پنج‌روزه را آغاز کردند.

به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، رزمایش چندحوزه‌ای «فریدم اج» در آب‌های بین‌المللی شرق و جنوب جزیره ججو، واقع در جنوب کره جنوبی، آغاز شد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: سه کشور از این رزمایش برای ارتقای توانمندی‌های عملیاتی و قابلیت‌های واکنش مشترک در حوزه‌های مختلف، از جمله دریایی، هوایی و سایبری، بهره خواهند گرفت.

ارتش کره جنوبی اعلام کرد این رزمایش شامل مشارکت تجهیزات و سامانه‌های اصلی دریایی و هوایی نیروهای مسلح سه کشور خواهد بود و یک گروه مشترک کنترل رزمایش نیز بر عملیات نظارت خواهد کرد تا اجرای منظم و ایمن آن تضمین شود.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی تأکید کرد که این رزمایش، یک رزمایش سالانه با ماهیت دفاعی است که مطابق با قوانین و هنجارهای بین‌المللی برگزار می‌شود.

این ستاد افزود: هدف از این رزمایش، تقویت قابلیت‌های بازدارندگی و واکنش در برابر تهدیدهای هسته‌ای و موشکی کره شمالی و در عین حال حفاظت از صلح و ثبات منطقه‌ای است.

رزمایش «فریدم اج» امسال، چهارمین دوره این رزمایش از زمان نخستین برگزاری آن در ژوئن ۲۰۲۴ است.

رزمایش سال گذشته بدون حضور یک ناو هواپیمابر آمریکایی برگزار شد؛ این نخستین بار از زمان آغاز «فریدم اج» بود که یک ناو هواپیمابر آمریکایی در این رزمایش حضور نداشت، زیرا گروه‌های رزمی ناوهای هواپیمابر آمریکا در آن زمان در خاورمیانه مستقر بودند.

فرماندهی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام، هنگام اعلام برنامه‌های «فریدم اج» ۲۰۲۶ در اواخر ماه اوت، اعلام کرد که این رزمایش شامل اشتراک‌گذاری تقویت‌شده داده‌ها به‌صورت بلادرنگ و هماهنگی همزمان میان سه کشور خواهد بود و همچنین سناریوهای تقویت‌شده دفاع هوایی و عملیات رهگیری و ممانعت دریایی را دربر خواهد گرفت.

دومین و سومین دوره رزمایش «فریدم اج» به‌ترتیب در نوامبر ۲۰۲۴ و سپتامبر سال گذشته برگزار شدند.

کارشناسان برگزاری این رزمایش ها را عامل تشدید تنش بین کشورهای منطقه از جمله سئول و پیونگ یانگ ارزیابی کرده اند.