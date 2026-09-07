به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تخصصی نحوه محاسبه تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای دریافت مجوز شمارهگذاری خودروهای تولیدی و وارداتی بهصورت رسمی هفتم شهریور ماه ابلاغ شد.
بر اساس ماده ۴ این مصوبه، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی، در ازای اسقاط کامیون و کشنده، گواهی صرفهجویی سوخت مورد پذیرش در بازار انرژی را همزمان با صدور گواهی اسقاط به مالک حقیقی یا حقوقی خودروی فرسوده اختصاص دهد.
همچنین دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله سازمان راهداری و حملونقل جادهای، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف شدهاند مطابق برنامه زمانبندی اعلامی، ارائه خدمات مرتبط با حملونقل و تخصیص سوخت به کامیونها و کشندههای فرسوده با ظرفیت اسمی ۲۰ تن و بالاتر را محدود کنند.
بر این اساس، ارائه خدماتی از جمله صدور بارنامه، باربرگ، ثبت عملکرد پیمایش و همچنین تخصیص سوخت پایه و سوخت مبتنی بر عملکرد به خودروهایی که بر اساس اطلاعات کارت شناسایی وسیله نقلیه مشمول سن فرسودگی هستند، مطابق برنامه اعلامی محدود خواهد شد.
محدودیت سوخت برای ناوگان فرسوده
طبق مصوبه، اعمال محدودیت برای ناوگان فرسوده بر اساس سن خودرو و پس از ابلاغ شیوهنامه اجرایی انجام میشود و برنامه اجرای آن نیز باید متناسب با ظرفیت تولید داخل و واردات تهیه شود. این برنامه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تدوین و اعلام خواهد شد.
در مرحله نخست، اجرای طرح برای ناوگان با سن بالاتر از ۵۰ سال در دستور کار قرار گرفته است و پس از اجرای طرح، درباره اعمال محدودیتها و مشوقهای مشابه برای ناوگان با سن و ظرفیت پایینتر تصمیمگیری خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، متقاضیان اسقاط کامیون و کشنده باید دارای کارت سوخت فعال باشند و تابعیت ایرانی مالک نیز از طریق کد ملی اشخاص حقیقی یا شناسه ملی اشخاص حقوقی احراز شود. این متقاضیان پس از دریافت تأییدیه اسقاط از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال کارت سوخت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، میتوانند علاوه بر گواهی اسقاط، از گواهی صرفهجویی سوخت نیز بهرهمند شوند.
تعیین میزان گواهی صرفهجویی ظرف دو ماه
بر اساس ماده ۴، شیوهنامه اجرایی این طرح و میزان گواهی صرفهجویی قابل تخصیص به هر خودرو نیز باید حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ آییننامه تدوین و ابلاغ شود.
میزان گواهی صرفهجویی سوخت برای هر کامیون و کشنده بر اساس عواملی از جمله سن خودرو، ارزش بازار و سایر ویژگیهای آن تعیین خواهد شد. مسئولیت تدوین این شیوهنامه بر عهده سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی است که باید آن را با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ کند.
به این ترتیب، مصوبه جدید با ترکیب گواهی اسقاط و گواهی صرفهجویی سوخت تلاش دارد مشوق اقتصادی تازهای برای مالکان کامیونها و کشندههای فرسوده ایجاد کند و از سوی دیگر، با اعمال تدریجی محدودیت در خدمات و تخصیص سوخت، روند خروج ناوگان فرسوده و جایگزینی آن با ناوگان جدید را سرعت بخشد.
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