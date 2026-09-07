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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۶

هشدار «گلدمن ساکس» درباره جهش قیمت نفت به دلیل تنش‌های منطقه

هشدار «گلدمن ساکس» درباره جهش قیمت نفت به دلیل تنش‌های منطقه

بانک آمریکایی گلدمن ساکس نسبت به احتمال جهش قیمت نفت در سایه تنش های منطقه ای هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک آمریکایی گلدمن ساکس هشدار داد که ممکن است با توجه به افزایش حملات علیه کشتی ها در خاورمیانه قیمت نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه جهش پیدا کند.

بر اساس این گزارش، بانک مذکور تاکید کرد که تحولات روزهای اخیر بیانگر آن است که خطرات گسترش تنش در زنجیره حرکت کشتی ها تبدیل به یک عامل اصلی شده که باید در نظر گرفته شود.

شوک های عرضه در بازار گاز طبیعی و فرآورده های نفتی پالایش شده مانند گازوئیل، شدیدتر از تآثیر آن در بازار نفت خام خواهد بود و به همین دلیل این بازارها ابزارهای مناسب تری برای پوشش ریسک های ژئوپلیتیکی محسوب می شوند.

پیشتر بلومبرگ اعلام کرده بود که با توجه به تنش ها در منطقه خاورمیانه و به صورت خاص تنگه هرمز قیمت نفت به ۹۷ دلار رسیده است.

کد مطلب 6939680

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