نمایندگان ۱۸ دستگاه در ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل مستقر شدند

قادر تقی زاده بعدازظهر جمعه در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: دستگاه‌هایی که می‌توانند در طول تعطیلات به گردشگران و مسافران ارائه خدمت کنند، مستقر شده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این چهار دستگاه دیگر که مطابق دستورالعمل عضو ستاد نیستند اما نسبت به ارائه خدمات اقدام خواهند کرد، در محل ستاد مستقر می‌شوند.

به گفته معاون گردشگری میراث فرهنگی استان ستاد مرکزی خدمات سفر در محل نگارخانه خطایی و ستادهای شهرستانی در فرمانداری‌ها یا ادارات میراث فرهنگی هر شهرستان دایر شده است.

تقی زاده با بیان اینکه سامانه‌های تلفنی برای ارتباط‌گیری مسافران و گردشگران با ستاد اجرایی تدارک دیده شده است، اضافه کرد: سامانه سراسری ۰۹۲۹ و شماره تماس ۰۴۵۳۳۲۶۰۳۷۰ در استان اردبیل آماده دریافت نظرات مردمی و پاسخگویی به سؤالات مسافران است.

وی با تأکید به اینکه از طریق سامانه سراسر مسافران می‌توانند اطلاعات گردشگری هر شهرستان و تأسیسات گردشگری را دریافت کنند، ادامه داد: علاوه بر این نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در ستاد اجرایی خدمات سفر آماده پاسخگویی به سؤالات مسافران هستند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان از تدارک برنامه‌های شاد و مفرح در پنج روز اول فرودین ماه در محل ستاد اجرایی خدمات سفر خبر داد و افزود: مسافرت به استان اردبیل آغاز شده و ستاد اجرایی خدمات سفر نیز تا پایان تعطیلات به گردشگران و مسافران ارائه خدمت خواهد داشت.