به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با نماینده سازمان ملل در امور سیاسی از حضور برخی چهره های شناخته شده تروریستی در ژنو و تلاش برای حضور در میز مذاکره انتقاد کرد و آن را برای مذاکرات سیاسی مضر خواند.

وی در گفتگوی تلفنی با «استفان دیمیستورا» آخرین تحولات مذاکرات سیاسی سوریه را بررسی و در این باره تبادل نظر کردند.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با مثبت دانستن تلاش های نماینده دبیرکل برای کمک به حل سیاسی بحران، تمرکز بر مذاکره و گفتگوهای سوری- سوری را با اهمیت دانست.

امیرعبداللهیان همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ارسال کمک های انسان دوستانه به سراسر سوریه تاکید و خواستار تسریع ارسال کمک های انسانی به شهرهای فوعه و کفریا شد که همچنان تحت محاصره تروریست ها قرار دارد.

دیمیستورا نیز با قدردانی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و حمایت از راه حل سیاسی، روند مذاکرات ژنو را مثبت ارزیابی کرد و افزود: مذاکرات با وجود چالش های موجود تا سه‌شنبه آینده ادامه خواهد یافت.

وی گزارشی از مذاکرات جاری ارائه داد و بر تلاش بیشتر سازمان ملل در ارسال کمک های انساندوستانه برای مردم سوریه تاکید کرد.