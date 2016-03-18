وابستگی به نفت کشور را دچار مشکل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های آخرین نماز جمعه شهر گرگان در سال ۹۴ گفت: احترام به مسلمانان از جمله چیزهایی است که در دین اسلام توسط ائمه اطهار سفارش شده است. طبق گفته امیرالمومنین علی(ع) مسلمان کسی است که از زبان انسان دیگر در امان باشد.

وی ادامه داد: رعایت حقوق دیگران باید در هر شرایطی مورد توجه مسلمانان باشد و امام علی نیز روی این مسئله بسیار تاکید دارند. مرگ به پایان رسیدن زندگی نیست و در دنیای آخرت نیز زندگی برای انسان وجود دارد.

او اظهار کرد: نتیجه زندگی انسان در این دنیا سازنده زندگی او در دنیای آخرت است و باید همه مسلمانان به این مسئله توجه داشته باشند. همه انسان ها مقصدی را دنبال می کنند و آن هم رسیدن به سعادت و خوشبختی است. حدیثی از امام علی(ع) نقل شده است که ایشان می فرمایند سبک بار باشید تا به مقاصد الهی و بهشت برسید.

اقتصاد کشور، اقتصاد نفتی است

خطیب نماز جمعه گرگان در خطبه دوم نماز عبادی - سیاسی جمعه گرگان با تبریک سال نو، گفت: در آستانه سال جدید و عید ملی نوروز هستیم. بنیان گذار این عید اسلام نیست و یک عید ملی و ایرانی برای ما به شمار می آید.

آیت الله نورمفیدی بیان کرد: در شرعیت مقدس اسلام این سنت ملی مورد قبول اسلام واقع شده است و طبق روایات رنگ مذهبی و الهی به آن داده شده است. در ایام نوروز غسل کردن، روزه گرفتن، خواندن چهار رکعت نماز بعد از نماز ظهر و عصر و ... از کارهای مستحبی است که در دین اسلام سفارش شده است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: در فصل بهار همه چیز تازه می شود و طبیعت یک طراوات خاصی پیدا می کند. خداوند هم به ما سفارش کرده است در این ایام خود را تازه کنیم و در مورد اینکه چه کارهای مفیدی که در سالی که گذشت انجام دادیم، تعقل و تفکر کنیم.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی تصریح کرد: انسان زمانی تازه می شود که گناهی را انجام ندهد و از دستور خدا نیز نا فرمانی نکند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه روز ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران است، گفت: نفت یک نعمت خدادادی است که می تواند باعث تعالی و پیشرفت شود و هم می تواند باعث سقوط کشور شود. نفت ایران در سال ۱۳۲۹ از سلطه انگلیس خارج شد و به دست متخصصان ایرانی رسید. بعد از ملی شدن صنعت نفت نیز مسائل و مشکلات بسیاری بوجود آمد که نمونه آن کودتای ۲۸ مرداد بود.

او اقتصاد کشور را یک اقصاد نفتی دانست و گفت: وابستگی به نفت اولین چیزی است که اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است. در کشور ما نفت را به فروش می گذارند و از پول آن در کارهای دیگر استفاده می کنند. فروش نفت باید به همراه فرآوری باشد چراکه قیمت نفت فرآوری شده بسیار بیشتر از نفت معمولی است.

وی افزود: نفت یک نعمت خدادادی است که به کشورهای اسلامی داده شده است و ما باید از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان با بیان اینکه روز دوم فرودین به نام روز آب نامگذاری شده است، گفت: کارشناسان و محققان پیش بینی کرده اند که در آینده جنگ کشور ها بر سر آب خواهد بود. باید آب را درست مصرف کنیم و آن را اسراف نکنیم. منابع آبی بسیاری در بخش کشاورزی مصرف می شود و طبق آمار ۷۰ درصد سطح آب استان به این کار اختصاصی داده شده است.