معاون رییس جمهور در پیامی از آیت الله ملک حسینی تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام معصومه ابتکار آمده است:

حضرت آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و عضو مجلس خبرگان رهبری

با سلام و تهنیت به مناسبت تقارن سال نو با ایام ولادت جده سادات بزرگ بانوی اسلام در دو عالم حضرت فاطمه زهراء(س) از حسن توجه همراهی و درایت جنابعالی در فراهم آوردن زمینه بخشش و عفو محیط بانان محکوم که بر اساس فرمایش حضرت امیر مومنان هیچ ثوابی با ثواب عفو برابری نمی کند قدردانی و سپاسگذاری می نمایم.

از خداوند متعال و سبحان پاداش نیکو، خیر و اجر در دنیا و آخرت برایتان مسئلت دارم.