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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۹

در پی بخشش دو محیط بان محکوم به اعدام؛

معاون رییس جمهور در پیامی از آیت الله ملک حسینی تقدیر کرد

معاون رییس جمهور در پیامی از آیت الله ملک حسینی تقدیر کرد

یاسوج - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پیامی از آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام معصومه ابتکار آمده است:

حضرت آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و عضو مجلس خبرگان رهبری

با سلام و تهنیت به مناسبت تقارن سال نو با ایام ولادت جده سادات بزرگ بانوی اسلام در دو عالم حضرت فاطمه زهراء(س) از حسن توجه همراهی و درایت جنابعالی در فراهم آوردن زمینه بخشش و عفو محیط بانان محکوم که بر اساس فرمایش حضرت امیر مومنان هیچ ثوابی با ثواب عفو برابری نمی کند قدردانی و سپاسگذاری می نمایم.

از خداوند متعال و سبحان پاداش نیکو، خیر و اجر در دنیا و آخرت برایتان مسئلت دارم.

 

کد مطلب 3582863

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