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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۳۰

در سومین حادثه امروز در محور سبزوار؛

راکب موتور سیکلت بر اثر برخورد با کامیون جان خود را از دست داد

راکب موتور سیکلت بر اثر برخورد با کامیون جان خود را از دست داد

مشهد- مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با یک موتورسیکلت در محور سبزوار- نیشابور راکب موتورسیکلت در صحنه جان خود را از دست داد.

رضا شهرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه یک دستگاه کامیون با یک دستگاه موتورسیکلت در ۲۰ کیلومتری محور سبزوار- نیشابور برخورد کرد.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار افزود:‌ متاسفانه بر اثر شدت ضربات وارده راکب موتورسیکلت در صحنه جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: پس از اعلام وقوع این حادثه نیروهای جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار بلافاصله در صحنه حادثه وارد و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

شهرآبادی بیان کرد: راکب جان باخته در این حادثه توسط نیروهای جمعیت هلال احمر منتقل شد.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار خاطرنشان کرد: راننده مصدوم شده کامیون نیز توسط آمبولانس اورژانس سبزوار به بیمارستان منتقل شد.

 

 

کد مطلب 3582872

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