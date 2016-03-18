راکب موتور سیکلت بر اثر برخورد با کامیون جان خود را از دست داد

رضا شهرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه یک دستگاه کامیون با یک دستگاه موتورسیکلت در ۲۰ کیلومتری محور سبزوار- نیشابور برخورد کرد.
مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار افزود: متاسفانه بر اثر شدت ضربات وارده راکب موتورسیکلت در صحنه جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: پس از اعلام وقوع این حادثه نیروهای جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار بلافاصله در صحنه حادثه وارد و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
شهرآبادی بیان کرد: راکب جان باخته در این حادثه توسط نیروهای جمعیت هلال احمر منتقل شد.
مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار خاطرنشان کرد: راننده مصدوم شده کامیون نیز توسط آمبولانس اورژانس سبزوار به بیمارستان منتقل شد.
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