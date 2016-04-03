«مامور ما در هاوانا» روایت جاسوس اطلاعاتی بریتانیا

به گزارش خبرنگار مهر، «مامور ما در هاوانا» عنوان رمانی انگلیسی است که گراهام گرین آن را به رشته تحریر درآورده و غلامحسین سالمی آن را ترجمه و انتشارات کتابسرای تندیس چاپ و منتشر کرده است.

گراهام گرین رمان نویس، نمایشنامه نویس، منتقد ادبی و سینمایی و نویسنده پرکار داستان های کوتاه انگلیسی بود. او در طول عمر طولانی خود یکی از ماموران سازمان جاسوسی بریتانیا بود و در غالب معرکه های سیاسی و انقلابی گوشه و کنار جهان حاضر و ناظر بود و ماجراهای داستان هایش عمدتا در متن همین وقایع قرن بیستم می گذرد؛ آثاری که ابهامات انسان نوین در این دنیای ناآرام را ارائه می کند.

جهان داستان های گراهام گرین، بیش از آن که دنیایی آماده ی انقلاب باشد، جهانی در حال زوال و فروپاشی است. نویسندگان رئالیسم و جامعه گرا، گرین را ناامید و آثار او را مایوس کننده دانسته اند.

«مامور ما در هاوانا» داستان مردی است که به گونه ای اتفاقی و کاملا ناخواسته جاسوس می شود و به استخدام سرویس عریض و طویل اطلاعاتی بریتانیا درمی‌آید.

گراهام گرین با استفاده از زمینه طنزآلود به دستگاه های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی بریتانیا حمله می کند و آن تشکیلات را به تمسخر می گیرد.

گرین جنگ، دشمنی و درگیری میان انسان ها را نکوهش می کند. او در این کتاب بارها و بارها پیام خود را بازگو می کند:‌ » شرق یا غرب؟ مساله این نیست! مسئله انسانیت است».