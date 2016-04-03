۱۲ هزار مسافر نوروزی در امامزاده های شاخص خراسان شمالی اسکان یافت

حجت الاسلام سیف اله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی با اجرای طرح آرامش بهاری هر ساله در امامزاده های استان پذیرای مسافران و زائران بسیاری است.

وی گفت: امسال طرح آرامش بهاری در ۲۹ امامزاده شاخص خراسان شمالی برگزار شد که در راستای اجرای این طرح طی ایام تعطیلات نوروز، ۱۲ هزار مسافر و زائر در این امامزادگان پذیرش و اسکان داده شدند.

حجت الاسلام سهرابی با تاکید بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی اظهار کرد: ترویج سنت‌های اسلامی، خدمات رسانی مطلوب به زائران و مسافران، تقویت باورهای دینی و مذهبی و ... از جمله اهداف اجرای طرح آرامش بهاری در استان است.

وی ارائه خدمات مشاوره‌ای، برپایی غرفه‌های امر به معروف و نهی از منکر، برپایی غرفه‌های کودک و نوجوان، پاسخگویی به شهبات و سوالات، برپایی خیمه‌های وقف، برگزاری ادعیه و ... از جمله برنامه‌های اجرایی در این طرح عنوان کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی افزود: در راستای اجرای طرح آرامش بهاری در امامزاده های شاخص استان طی ایام تعطیلات نوروز پنج هزار کتابچه در راستای ترویج سنت حسنه وقف، معرفی امامزادگان و پنج هزار بسته فرهنگی بین مسافران و زائران در استان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: نوروز امسال مسافران و زائران از ۱۵۴ امامزاده و بقعه متبرکه خراسان شمالی خدمات دریافت کردند.