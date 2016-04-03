سلامت آنلاین نوشت: دکتر امیر ایجادی با اشاره به اینکه بیماری‌های کلیوی به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شود، افزود: بیماری های نسج کلیه باعث می شود این عضو بدن وظایف ذاتی خود را انجام ندهد و منجر به تضعیف آن شود. برخی عوامل نیز مانند تومورها، ضایعات و سنگ در کار کلیه ها اختلال ایجاد می کند.



این فوق تخصص کلیه یادآور شد: گروه دوم بیماری های کلیه با روش های جراحی قابل رفع است. در واقع گروه اول نیاز به اقدامات ویژه درمانی دارد، اما گروه دوم که در کشور ما شایع تر است، باید مورد توجه قرار گیرد.



وی ابراز داشت: از هر چهار نفر، یک نفر به بیماری فشار خون مبتلا می شود، در حالی که ممکن است فرد از بیماری خود اطلاع نداشته باشد.



ایجادی خاطرنشان کرد: فشار خون یکی از علل مهم نارسایی کلیه بوده و در عین حال از عوامل افزایش فشار خون نمک نیز به حساب می آید. از طرفی سرانه مصرف نمک در کشور ما خیلی زیاد است.



وی در ادامه با بیان اینکه سرانه مصرف نمک در ایران بسیار بالاست، تاکید کرد: علاوه بر مصرف نمک، مصرف شکر نیز بالاست و طبق آمارها، مرگ و میر بر اثر نمک در کشور از ماده مخدر هروئین زیادتر است. بنابراین باید نسبت به این موضوع حساس بود.



ایجادی اظهار داشت: ۵۰ درصد افراد در کشور افزایش وزن دارند. البته مشخص شده که چربی بافتی فعال است و موادی ترشح می کند که باعث افزایش فشار خون می شود و در نهایت منجر به مقاومت به دیابت و انسولین خواهد شد.



به گفته این متخصص بیماری های کلیه، تغییر روش زندگی در حفظ کلیه بسیار موثر است. بنابراین ما باید فرهنگ مصرف را تغییر دهیم.



عوارض مصرف نکردن آب بر سلامت کلیه‌ها



ایجادی تصریح کرد: در کل، ما افرادی هستیم که عادت به تشنه نگهداشتن خود داریم، در حالی که حتی در سردترین روز زمستان نیز همه ما حدود ۸۰۰ سی سی، معادل چهار لیوان آب را به صورت تعریق مخفی از دست می دهیم. بنابراین مصرف نکردن آب و مایعات باعث می شود که ادرار غلیظ شده و غلظت ادرار می تواند در افرادی که زمینه مثبتی دارند، موجب تولید سنگ کلیه شود.



وی همچنین به ضرر مصرف نمک اشاره کرد و افزود: هر چقدر نمک مصرف شود، سدیم بیشتری نیز مصرف می شود. منهای عوارض فشار خون باید بدانیم سدیم زیادی که مصرف شده باید به همان مقدار نیز دفع شود. حال هر چقدر سدیم بیشتری دفع شود، در کنار آن دفع کلسیم هم زیاد می شود. بنابراین وقتی دفع کلسیم زیاد شود، افزایش سنگ های ادراری و کمبود کلسیم به وجود می آید.



۵۰ درصد ایرانی‌ها کمبود ویتامین D دارند



این پزشک فوق تخصص در حوزه بیماری های کلیوی افزود: متاسفانه ما کمتر فرد بالای ۴۰ سالی را می بینیم که درد استخوان نداشته باشد. نیمی از ایرانی ها از اختلال کمبود ویتامین دی رنج می برند.



وی تصریح کرد: ما نمک زیادی مصرف می کنیم که این مساله باعث فشار خون، نارسایی کلیه، افزایش دفع کلسیم و نرمی استخوان می شود.



ایجادی یادآور شد: ما باید بدانیم که هر چقدر کلسیم مصرف کنیم تا قبل از بلوغ، ذخیره ای برای زمان میانسالی ما خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه سن بلوغ پایین آمده، بخاطر استرس ها و شرایط نامناسب نیز ممکن است که خانم ها زودتر یائسه شوند . بنابراین خانواده ها باید فرهنگ مصرف مواد غذایی را تغییر دهند و اگر این اتفاق رخ دهد بسیاری از مسایل حل خواهد شد.



وی با اشاره به اهمیت چکاب (معاینه دوره ای) افراد به طور مداوم خاطرنشان کرد: اگر چنانچه هر فردی در طول سال، یک یا دوبار آزمایش خون و ادرار بدهد، این مساله باعث می شود تا از ابتلا به بسیاری از بیماری های احتمالی پیشگیری شود.