به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نوای وقت»، این روزها خبری در رسانه های هند و پاکستان در گردش است که بر اساس آن از احتمال نامزدی «آمیتا باچان» بازیگر معروف و سرشناس هندی برای تصدی پست ریاست جمهوری هند خبر می دهد.

رسانه های هندی اعلام کرده اند: «نارندرا مودی» نخست وزیر هند درصدد است «آمیتا باچان» را برای ریاست جمهوری هند نامزد کند.

«امر سینگ» از سیاستمداران هندی نیز اعلام کرده است: «آمیتا باچان» را می توان به عنوان گزینه ریاست جمهوری هند در نظر گرفت.

وی در ادامه افزوده است: نارندرا مودی در سال آینده پس از اتمام دوره ریاست جمهوری «پرناب مُکرجی»، آمیتا باچان را برای تصدی پست ریاست جمهوری هند نامزد خواهد کرد.

امر سینگ از دوستان نزدیک آمیتا باچان به شمار می رود. شبکه خبری تلویزیونی «زی نیوز» هند نیز این خبر را به نقل از «امر سینگ» منتشر کرده است. روزنامه «پاکستان» نیز خبر «زی نیوز» را عیناً منتشر کرده است.