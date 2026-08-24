به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان بازداشتگاه اوین با تدارک امکانات مناسب، به‌صورت مجازی در این مرکز اصلاحی و تربیتی برگزار شد.

این جلسه پس از هماهنگی با دانشگاه آزاد اسلامی و طی تشریفات اداری لازم، برگزار و شرایطی فراهم آمد تا این زندانی، در چارچوب ضوابط آموزشی، با حضور همزمان مجازی اساتید راهنما، داور و نماینده دانشگاه، از پایان‌نامه خود دفاع کند.

باتوجه به حقوق آموزشی زندانیان بویژه در راستای تقویت رویکردهای اصلاحی و تربیتی آنان هم‌اکنون زندان‌ها شرایط لازم و مناسب را برای تحصیل زندانیان در مقاطع مختلف فراهم آورده‌اند.