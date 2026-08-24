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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد در بازداشتگاه اوین

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد در بازداشتگاه اوین

با تدارک امکانات مناسب برای یکی از دانشجویان بازداشتگاه اوین جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد او به صورت مجازی در این مرکز اصلاحی و تربیتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان بازداشتگاه اوین با تدارک امکانات مناسب، به‌صورت مجازی در این مرکز اصلاحی و تربیتی برگزار شد.

این جلسه پس از هماهنگی با دانشگاه آزاد اسلامی و طی تشریفات اداری لازم، برگزار و شرایطی فراهم آمد تا این زندانی، در چارچوب ضوابط آموزشی، با حضور همزمان مجازی اساتید راهنما، داور و نماینده دانشگاه، از پایان‌نامه خود دفاع کند.

باتوجه به حقوق آموزشی زندانیان بویژه در راستای تقویت رویکردهای اصلاحی و تربیتی آنان هم‌اکنون زندان‌ها شرایط لازم و مناسب را برای تحصیل زندانیان در مقاطع مختلف فراهم آورده‌اند.

کد مطلب 6926217
مهسا حيدری توچائی

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