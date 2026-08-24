دادگاه سوری مفتی سابق سوریه را به حبس ابد محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، دادگاه جنایی دمشق،، جلسه محاکمه احمد حسون، مفتی سابق سوریه در دوران نظام اسد را برگزار کرد.

دادگاه مذکور وی را به حبس ابد محکوم کرد.

این دادگاه، وی را به نقش داشتن در ایجاد جنگ داخلی و فرقه ای و جنایت ضدبشری و جنگی متهم کرد.

دادگاه کیفری سوریه چند روز پیش «وسیم اسد» پسر عموی بشار اسد رئیس جمهور سابق این کشور را به اتهام تشکیل گروه های مسلح و انجام عملیات قتل دست جمعی به اعدام محکوم کرد.

پیش تر نیز دادگاه کیفری دمشق، «بشار اسد» رئیس جمهوری سابق سوریه را به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم کرده بود.

این دادگاه، «ماهر اسد» برادر بشار اسد را به اتهام‌های مشابه و «عاطف نجیب» رئیس دستگاه امنیت سیاسی شهر درعا در زمان حکومت بشار اسد را به اتهام قتل عمد و شکنجه زندانیان به اعدام محکوم کرده است.

در همین حال، دادگاه کیفری دمشق حکم تعقیب بین‌المللی بشار و ماهر اسد را نیز صادر کرد.

مخالفان مسلح در سوریه از بامداد هفتم آذر ۱۴۰۳ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با هدف برکناری بشار اسد از قدرت، عملیات خود را در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب آغاز کردند و سرانجام پس از ۱۱ روز، یکشنبه ۱۸ آذرماه کنترل خود بر شهر دمشق و خروج بشار اسد از کشور را اعلام کردند. در پی این تحولات، بشار اسد سوریه را به مقصد مسکو ترک کرد.

پیش از این دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرده بود که مسکو به‌طور کامل از اظهار نظر درباره مساله تحویل بشار اسد خودداری می‌کند. پسکوف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موضع کرملین نسبت به این موضوع گفت: «درباره موضوع اسد مطلقاً اظهار نظر نمی‌کنیم.»