فعالیت خط گردشگری همدان با ۸ دستگاه اتوبوس در ایام نوروز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال بودن مسیر گردشگری اتوبوسرانی در ایام نوروز در همدان اظهار داشت: در ایام نوروز خط گردشگری همدان با ۸ دستگاه اتوبوس در مسیرهای گردشگری به صورت دورانی خدمات‌دهی داشت.

وی عنوان کرد: این خط گردشگری از مسیرهای خیابان باباطاهر، امامزاده عبدالله، عین‌القضات همدانی، تپه هگمتانه، گنبد علویان، آرامگاه باباطاهر، مجتمع تفریحی عباس‌آباد، گنج‌نامه، بلوار ارم، سعیدیه، شیرسنگی و آرامگاه بوعلی عبور و در نهایت به میدان امام خمینی(ره) می‌رسید.

وی با بیان اینکه این مسیر یک ساعت و نیم به طول می‌انجامید، افزود: در این طرح شهروندان همدانی و مسافران مایل به استفاده از مسیر گردشگری در مکان‌های توریستی و تفریحی مد نظر خود پیاده و پس از بازدید با اتوبوس دیگری که به فاصله ۱۵ دقیقه حرکت می کرد به راه خود ادامه می داد.

معاون فرهنگی شهرداری همدان اظهار داشت: هر روز دو سرویس «وی آی پی» در ساعت ۱۰ و ۱۰ و نیم صبح و دو سرویس نیز در ساعت ۱۶ و ۱۶ و ۳۰ دقیقه حرکت می کرد.

بیاناتی گفت: در قالب اجرای این طرح گنبد علویان، تپه هگمتانه، آرامگاه باباطاهر، گنجنامه، بلوار ارم، شیرسنگی، آرامگاه بوعلی و میدان امام بازدید شد.

وی عنوان کرد: با همکاری مجموعه اتوبوسرانی این ۸ دستگاه اتوبوس گردشگری به صورت رایگان از ساعت ۱۰ صبح در اختیار همشهریان و گردشگران قرار گرفت.

محمدرضا بیاناتی عنوان کرد: با این اقدام گردشگران متقاضی توانستند بخشی از ظرفیت‌های گردشگری استان را از نزدیک مورد بازدید قرار دهند که این امر در جذب مسافران در سال‌های آتی نیز مؤثر است.

وی همچنین به برپایی جنگ‌های شادی در طول ۱۳ روز ایام نوروز اشاره کرد و گفت: در این ایام هر شب در مجموعه تالار فجر جنگ‌های شادی از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ اجرا شد.

معاون فرهنگی شهرداری همدان افزود: همچنین ۱۳ جنگ شادی با همکاری تیمی هنرمند در مجموعه یادمان عین‌القضات با گویش محلی به اجرا رسید که استقبال مسافران و همشهریان از این جنگ‌ها قابل توجه بود.