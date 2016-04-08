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۲۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

ساعت یک بامداد امروز؛

انفجار وآتش سوزی اعضای یک خانواده راروانه بیمارستان کرد

انفجار وآتش سوزی اعضای یک خانواده راروانه بیمارستان کرد

بجنورد- انفجار و آتش سوزی در منزل، اعضای یک خانواده چهار نفره را که دچار سوختگی شده بودند روانه بیمارستان کرد.

افسر شیفت آماده آتش نشانی بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت یک بامداد امروز، انفجار و آتش سوزی در منزلی واقع در کلاته جوادیه در حاشیه شهر بجنورد، مادر و سه فرزند شش ماهه، ۴ ساله و  ۹ ساله او را که همگی در خواب بودند دچار سوختگی و روانه بیمارستان کرد.

قربان قلیچی افزود: با نشت گاز و وقوع انفجار همسایگان بلافاصله با وسایل نقلیه شخصی مصدومان را به بیمارستان امام علی(ع) این شهر انتقال داده بودند.

وی اظهار کرد: با رسیدن اکیپ آتش نشانی تمهیدات ایمنی به منظور جلوگیری از تداوم نشت گاز و آتش سوزی انجام شد.

قلیچی گفت: فرزند شش ماهه این خانواده در گهواره سنتی قرارداشت و دو فرزند دیگر این خانواده به همراه مادرشان روی زمین خوابیده بودند.

 در تماس خبرنگار مهر با بخش اورژانس بیمارستان امام علی(ع)، اعلام شد که حال تمامی اعضای این خانواده خوب است و به زودی از بیمارستان مرخص می شوند.

 

کد مطلب 3593120

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