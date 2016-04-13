توافق عربستان و روسیه برای ثابت نگه داشتن تولید نفت خود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری اینترفکس گزارش داد در حالی که چند روز به اجلاس کشورهای عضو اوپک در پایتخت قطر باقی است یک منبع دیپلماتیک در دوحه اعلام کرد که مسکو و ریاض بر سر ثابت نگه داشتن تولید نفت خود به توافق رسیده اند.

این رسانه روس به نقل از یک منبع که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که تصمیم نهایی عربستان درباره ثابت نگه داشتن تولید نفت خود بدون در نظر گرفتن تصمیم ایران در این خصوص اتخاذ شده است.

ریاض پیش از این اصرار داشت که تمام اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و در راس آنها ایران میزان تولید نفت خام خود را در ماه ژانویه در سطح ثابت نگه دارند. «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان گفته بود که تصمیم کشورش برای ثابت نگاه داشتن میزان تولید نفت به تصمیم ایران در این زمینه وابسته است.

کشورهای عضو اوپک قرار است روز ۱۷ ماه آوریل جاری (۲۹ فروردین) در دوحه درباره میزان تولید نفت تصمیم گیری کنند.