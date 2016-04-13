شهردار جدید باید اقدامات عمرانی را در مدیریت شهری برجسته کند

سالار احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آقای شعبانی با ۸ رای شورا شهردار کرمانشاه شد و با ۱۰ رای از سمتش عزل شد که این مسئله بیانگر عدم مدیریت شایسته وی است.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه افزود: آنچه در رزومه کاری آقای شعبانی بود مورد مقبولیت ۱۰ عضو واقع نشد و شهردار نیز باید به رای اکثریت تمکین کند.

احمد زاده مدیریت ناکارآمد و عدم انجام اقدامات عمرانی موثر را از دلایل استیضاح و برکناری عبدالرضا شعبانی عنوان کرد و گفت: امیدواریم شهرداری توانمند در کار عمران و آبادانی در این زمینه انجام وظیفه کند.

وی انجام اقدامات عمرانی در مدیریت شهری را مطالبه مردم و شورا از شهردار جدید دانست و بیان کرد: عصر روز شنبه ۲۸ فروردین نیز نشست فوق العاده شورا برای انتخاب شهردار برگزار می شود و در حال حاضر «حامد لعل بخش» سرپرستی شهرداری را بر عهده دارد.

احمدزاده بیان کرد: ما از آقای شعبانی برای حضور در جلسه استیضاح دعوت کردیم اما وی حاضر نشد و در غیاب آقای شعبانی استیضاح و رای گیری برای انتخاب سرپرست انجام شد.