مهار فرسایش خاک كشور فعلا شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه مطالعات دفتر بیابان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با این اعتبار تخصیص گرفته و وسعت و سرعت تخریب، مهار فرسایش خاک امکان پذیر نخواهد بود.

دکتر محمد علی طهماسبی با اشاره به نرخ بالای فرسایش خاک درکشور گفت: با توجه به مدیریت نامناسب شهری، عدم تمکین کشاورز در احداث بادشکن و بهره برداری های وسیعی که در سطح ملی صورت می گیرد مقابله با این وسعت تخریب دشوار است.

وی در گفتگو با برنامه سیاره آبی رادیو ایران افزود: در کشور نرخ تخریب از نرخ احیا بالاتر است زیرا با اعتبار و امکاناتی که در اختیار داریم مقابله با تخریب میسر نیست.