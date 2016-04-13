به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین‌دیلی، مراحل تهیه فیلم درام ایرانی-بریتانیایی «غلام» با نقش‌آفرینی شهاب حسینی، بازیگر نقش اول فیلم‌های اصغر فرهادی از جمله «جدایی» به پایان رسید.

میترا تبریزیان، عکاس و هنرمند ایرانی که در لندن کار می‌کند نخستین تجربه کارگردانی‌اش را با این درام پشت سر گذاشت که بیشترش به زبان فارسی است و داستانش درباره یک راننده تاکسی مرموز است که گذشته‌اش او رها نمی‌کند. این فیلم دو بازیگر محبوب و مشهور ایرانی قبل و بعد از انقلاب یعنی بهروز به‌نژاد و شهاب حسینی را کنار هم می‌آورد.

حسینی برای نقش‌آفرینی در فیلم «جدایی» فرهادی موفق به کسب جایزه خرس نقره‌ای سال ۲۰۱۱ شد و در فیلم درام بعدی این کارگردان یعنی «فروشنده» که در حال حاضر در دست ساخت است هم نقش‌آفرینی می‌کند. حسینی همچنین یکی از نقش‌های اصلی فیلم «درباره الی» سال ۲۰۰۹ فرهادی را هم بر عهده داشت.

«غلام» که در میان نخستین فیلم‌های مشترک بریتانیا و ایران است که به پراکندگی ایرانیان در بریتانیا می‌پردازد، علاقه خریداران و فستیوال‌های بسیاری را به خود جلب کرده است. الهام‌بخش ساخت این فیلم بودجه پایین که سرمایه‌اش هم از بخش خصوصی تامین شده، شخصیتی حقیقی بود که تبریزیان به عنوان بخشی از پروژه عکاسی سال ۲۰۰۶ «مرز» از او عکس‌برداری کرد. این پروژه برنده جایزه رُز آکادمی سلطنتی بریتانیا شد و در سال ۲۰۰۸ هم در گالری «تِیت بریتانیا» به نمایش درآمد.

تبریزیان با همراهی سیروس مسعودی که نخستین تجربه فیلمنامه نویسی‌اش را پشت سر گذاشت، مسئولیت نویسندگی این فیلم را بر عهده داشت. از دیگر دست‌اندرکاران فیلم می‌توان از استفان کولون، طراح تولیدی فیلم‌های «نمایش» و «برادر من شیطان» نام برد. زادوک ناوا هم تهیه‌کننده فیلم است.