به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، طی هفته جاری، مدیران پروژه و فناوران ماهواره های «ظفر ۲»، «پایا» و نسخه ارتقایافته «کوثر» و دیگر پروژههای فعال فضایی، مهمان برنامه «چرخ» هستند و در گفتگوهایی تخصصی، به تشریح ابعاد فنی، روند پیشرفت و اهمیت این پروژهها برای صنعت فضایی کشور میپردازند.
همچنین همزمان با روز پرتاب ماهوارهها، «چرخ» ویژهبرنامهای را روز یکشنبه ۷ دیماه، بهصورت زنده از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روی آنتن میرود. این ویژهبرنامه به بررسی اهمیت پرتاب ماهوارهها، جایگاه ایران در صنعت فضایی و چشمانداز پیشروی این حوزه اختصاص دارد.
برنامه «چرخ» با هدف تبیین علمی دستاوردهای ملی و ارتقای آگاهی عمومی، تلاش میکند مخاطبان را با تحولات راهبردی حوزه فضایی کشور همراه سازد.
مجلهٔ علم و فناوری چرخ روزهای یکشنبه تا سهشنبه هر هفته ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ تکرار میشود.
