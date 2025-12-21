به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با اکبر بهنام‌جو، استاندار قم اظهار کرد: استان قم توانسته رتبه نخست کشور را در حوزه نشر کتاب‌های دینی و کتاب‌های ویژه نوجوانان به خود اختصاص دهد که این موفقیت نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه این استان با کتاب و اندیشه است.



وی گفت: استان قم علاوه بر جایگاه ممتاز در نشر، از پیشگامان استفاده از خدمات کتابخانه‌ای نیز محسوب می‌شود و این موضوع بیانگر پویایی و علاقه جامعه کتابخوان استان به مطالعه و توسعه فرهنگی است.



دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: توسعه عدالت فرهنگی از جمله اهداف نهاد است و راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار برای مناطق محروم و روستاها، ابزار مؤثری برای دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به منابع کتاب محسوب می‌شود که در قم نیز با جدیت دنبال می‌شود.



نظربلند با تأکید بر ظرفیت شبکه فراگیر کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: این نهاد توانایی ایجاد اثرات اجتماعی عمیق در میان آحاد جامعه را دارد و بهره‌گیری از همراهی استانداری در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی اقدامی راهبردی است که با نگاه فرهنگی استاندار قم، زمینه تحقق آن فراهم شده است.



وی افزود: ظرفیت‌های گسترده نهاد و اقدامات فرهنگی استان در کنار هم می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ مطالعه و نشر در جامعه شود و قم به‌عنوان یک محور مهم فرهنگی کشور، نمونه‌ای موفق در این زمینه به شمار می‌رود.



نظربلند گفت: استمرار همکاری بین نهاد کتابخانه‌ها و مجموعه مدیریت استان، توسعه عدالت فرهنگی، افزایش سرانه کتابخانه‌ای و تقویت فرهنگ کتابخوانی را به‌طور همزمان ممکن می‌سازد و فرصت مغتنمی برای استان قم فراهم می‌کند تا به الگویی پیشرو در کشور تبدیل شود.