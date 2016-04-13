آمادگی نیروهای دفاع ملی ژاپن برای دفع آزمایش موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوشیهید سوگا» دبیر کابینه دولت ژاپن امروز چهارشنبه از آمادگی کامل نیروهای دفاع ملی این کشور برای مقابله با موشک های بالستیک قاره پیمای کره شمالی خبر داد.

دیروز سه شنبه، رسانه های آمریکایی مدعی شدند که طبق اطلاعات جمع آوری شده از سوی ماهواره های این کشور، دولت پیونگ یانگ در صدد آزمایش یک فروند موشک بالستیک از یک سکوی پرتاب متحرک است و این تصمیم احتمالا در فاصله روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری عملی خواهد شد.

پیشتر در ماه فوریه، دولت توکیو اعلام کرد که به نیروهای دفاع ملی ژاپن دستور داه تا هر موشکی را که از سوی کره شمالی با هدف تهدید امنیت ژاپن شلیک می شود، رهگیری و منهدم کنند.

سوگا در اظهارات روز چهارشنبه خود تاکید کرد: به نیروهای امنیت ملی ژاپن آماده باش داده ایم تا برای پاسخگویی به هر شرایطی آماده باشند با این حال قرار نیست به ذکر جزئیات اقداماتی که از سوی آنها انجام خواهد گرفت، بپردازیم.

دبیر کابینه دولت ژاپن در نهایت تاکید کرد: توکیو به دقت تمامی اقدامات کره شمالی در راستای انجام آزمایش هسته ای را تحت نظر دارد و در این زمینه با آمریکا و کره جنوبی همکاری می کند.

قرار است نمایندگانی از سه کشور ژاپن، کره جنوبی و آمریکا در تاریخ ۱۹ ماه میلادی جاری (آوریل) در سئول با یکدیگر ملاقات و در خصوص برنامه هسته ای کره شمالی رایزنی کنند.