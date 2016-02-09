عبور ماهواره کره شمالی از فراز استادیوم ورزشی ایالت کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، اسناد به دست آمده از سازمانهای بین المللی ردیابی ماهواره نشان می دهد که ماهواره کره شمالی در مسیر خود برای ورود به فضا از فراز استادیوم «لوی» شهر «سانتا کلارا» ایالت کالیفرنیا عبور کرده حال آنکه این اقدام دقیقا یک ساعت پس از اتمام بازی های قهرمانی لیگ فوتبال ملی – بزرگترین رویداد ورزشی آمریکا- انجام گرفت.

این درحالیست که به ادعای واشنگتن، هدف پیونگ یانگ از آزمایش های موشکی سنجش توانایی خود در انهدام اهدافی در ایالت های غربی آمریکا است.

از سوی دیگر خبرگزاری «بی بی سی» گزارش داد که وزارت دفاع کره جنوبی موفقیت همسایه شمالی به قرار دادن ماهواره در مدار زمین را مورد تایید قرار داده اما درباره عملکرد صحیح آن ابراز بی اطلاعی می کند.

کره شمالی پیشتر با موفقیت آمیز خواندن آزمایشی که در روز یکشنبه هفتم فوریه انجام داد، اعلام کرد که «کوانگ میونگ سانگ ۴» یک ماهواره ارتباطی است.

به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، آزمایش پرتاب ماهواره ای که همسایه شمالی انجام داد نشان دهنده برخورداری این کشور از موشک هایی با برد ۱۲ هزار کیلومتری است اما هنوز مشخص نیست که آیا دولت پیونگ یانگ توانایی ساخت موشک های دوربردی را دارد که توانایی ورود مجدد به جو زمین را داشته باشند یا خیر و همین می تواند قابلیت تسلیحاتی آنها را به چالش بکشد.

کره شمالی می گوید که ماهیت آزمایش اخیر علمی است حال آنکه آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و حتی چین می گویند که پرتاب راکت دوربرد حامل ماهواره نشانه ای از تلاش پیونگ یانگ برای توسعه فناوری موشک های بالستیک دوربرد است.