سفر وزیر دفاع آمریکا به فیلیپین در راستای مناقشه دریای چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در راستای تحکیم روابط نظامی کشورش با فیلیپین و همچنین مذاکره در مورد مناقشه مربوط به دریای چین به این کشور سفر کرده است.

گفته می شود سفر «کارتر» به فیلیپین پیرو قرارداد نظامی مشترک میان دو کشور است که به ارتش آمریکا این اجازه را می دهد تا در پنج پایگاه نظامی فیلیپین مستقر شود. وزیر دفاع آمریکا همچنین از افزایش تعداد این پایگاه ها در آینده خبر داد.

منابع خبری، دلیل اصلی این سفر را اظهارات اخیر مقام های سیاسی چین در مورد مالکیت دریای چین دانسته اند.

مقام های نظامی فیلیپین و ویتنام همچنین قرار است جهت برنامه ریزی برای انجام یک مانور تمرینی میان دو کشور در دریای چین، این هفته با یکدیگر ملاقات کنند.