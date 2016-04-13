  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۱۲

سفر وزیر دفاع آمریکا به فیلیپین در راستای مناقشه دریای چین

سفر وزیر دفاع آمریکا به فیلیپین در راستای مناقشه دریای چین

«اشتون کارتر»، وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با مقام های دفاعی فیلیپین وارد این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در راستای تحکیم روابط نظامی کشورش با فیلیپین و همچنین مذاکره در مورد مناقشه مربوط به دریای چین به این کشور سفر کرده است.

گفته می شود سفر «کارتر» به فیلیپین پیرو قرارداد نظامی مشترک میان دو کشور است که به ارتش آمریکا این اجازه را می دهد تا در پنج پایگاه نظامی فیلیپین مستقر شود. وزیر دفاع آمریکا همچنین از افزایش تعداد این پایگاه ها در آینده خبر داد.

منابع خبری، دلیل اصلی این سفر را اظهارات اخیر مقام های سیاسی چین در مورد مالکیت دریای چین دانسته اند.

مقام های نظامی فیلیپین و ویتنام همچنین قرار است جهت برنامه ریزی برای انجام یک مانور تمرینی میان دو کشور در دریای چین، این هفته با یکدیگر ملاقات کنند.

 

کد مطلب 3598157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها