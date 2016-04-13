تعلیق عضویت اعضای شورای شهر مرند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت : به واسطه تخلفات شهرداری و شورای اسلامی شهر مرند که منجر به بازداشت شهردار، برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری شد بر همین اساس تعداد هفت نفر از اعضای شورای شهر مرند تعلیق عضویت شده و اعضای علی البدل دعوت به کار شدند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی افزود : با توجه به حکم تعلیق عضویت هفت تن از اعضای شورای اسلامی شهر مرند مراسم تحلیف چهار تن از اعضای علی البدل روز شنبه در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان مرند برگزار خواهد شد .

براساس این گزارش، چند ماه پیش خبری در خروجی رسانه ها قرار گرفت و تعداد زیادی مخاطب را به خود جلب و بازتاب گسترده ای یافت که براساس آن شهردار مرند و تعدادی از کارکنان شهرداری و هفت تن از اعضای شورای اسلامی شهر به اتهام تخلف مالی بازداشت و روانه زندان شدند.