نیروهای امنیتی اردن به دفتر حزب «الجبهه العمل الاسلامی»حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، نیروهای امنیتی اردن به دفتر اصلی حزب «جبهه العمل الاسلامی» که شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین محسوب می شود و در أمان پایتخت این کشور قرار دارد، حمله کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی اردن چهارشنبه گذشته نیز در اقدامی مشابه به دفتر اصلی جنبش اخوان المسلمین حمله کردند و علت این اقدام را عدم کسب مجوزهای لازم از سوی این جنبش عنوان کردند.

«محمد الزیودی» دبیرکل حزب الجبهه العمل الاسلامی در همین زمینه تصریح کرد: نیروهای امنیتی پس از محاصره دفتر این حزب اقدام به حمله به آن و تخلیه افراد موجود در آن کردند. سپس کارت های شناسایی اشخاص موجود در دفتر از جمله مهمانان و کارمندان را ضبط کردند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا افزود: معتقدم که این گونه سیاست ها موجب افزایش تنش ها در کشور می شود و کشور بیش از این تحمل رفتارهای غیرعاقلانه را ندارد. ما یک حزب ملی هستیم و مرکزی برای تخریب نیستیم. این سخن با قانون و قانون اساسی تناقضی ندارد و موجب بدنامی کشور می گردد.

«عامر السرطاوی» سخنگوی رسانه ای در امنیت اردن در این زمینه گفت: نیروهای امنیتی برای حصول اطمینان حرکت کردند اما به روشی اشتباه وارد دفتر حزب جبهه العمل الاسلامی شدند و پس از اطمینان محل را ترک کردند.

شایان ذکر است حزب الجبهه العمل الاسلامی از بزرگترین احزاب در کشور اردن است که در سال ۱۹۹۲ تاسیس گردید و بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین محسوب می شود.