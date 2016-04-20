خراسان شمالی۵۰ هزاربیمار دیابتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمکانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت با شعار «غلبه بر دیابت» در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: رسانه‌ها در جامعه آزاد و دموکراتیک رکن مهم و اساسی محسوب می‌شوند که می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای سلامت اجتماعی، معنوی و روانی بهره‌امند شد.

وی دیابت را نوعی بیماری خاموش دانست و افزود: متاسفانه حدود هفت درصد جمعیت کشور به بیماری دیابت مبتلا هستند که این میزان در خراسان شمالی حدود ۵۰ هزار نفر است.

گلمکانی گفت: بیماران دیابتی در استان به ویژه در مناطق روستایی با اجرای طرح‌های غربالگری شناسایی شده‌اند که اقدامات پیشگیرانه و درمان آنان انجام می‌شود.

وی افزود: برای اقدامات پیشگیرانه و درمان افراد دیابتی در مناطق روستایی استان، پزشکان آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند.

به گفته وی نگرانی از بیماری دیابت در حوزه‌های روستایی به دلیل اقدامات موثر و آشنایی کمتر روستاییان با فرهنگ جدید شهری اندک است.

راه اندازی مراکز جامع سلامت

گلمکانی با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های علوم پزشکی استان به منظور پیشگیری از دیابت در مناطق شهری نیز اظهار کرد: طی سال جاری پنج مرکز جامع سلامت در شهرستان بجنورد، سه مرکز در شهرستان شیروان و یک مرکز نیز در مانه و سملقان فعال می‌شود.

وی گفت: امسال دانشگاه علوم پزشکی با مراجعه به خانوارهای شهری وضعیت بیماری آنان به ویژه دیابت و فشار خون را کنترل می‌کند؛ بدان معنا که نوعی نظام پایش در مناطق شهری به این منظور انجام می‌شود.

گلمکانی همچنین از افتتاح پرونده الکترونیک خانواده در خراسان شمالی طی آینده‌ای نزدیک خبر داد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر پنج تا ۱۵ درصد هزینه‌های حوزه سلامت به طور مستقیم در بخش دیابت صرف می‌شود که با احتساب هزینه‌های غیر مستقیم این میزان افزایش می‌یابد.

گلمکانی با تاکید بر اینکه در تمام بیماری‌ها به ویژه دیابت پیشگیری بهتر از درمان است، افزود: مهم‌ترین عامل در ابتلا افراد به دیابت تغییر سبک زندگی، کم تحرکی، تغییر زائقه مردم و ... است که برای پیشگیری باید وضعیت موجود تغییر یابد.

توجه به تغذیه و ورزش

وی گفت: در بحث تغذیه‌ای هر فرد باید در طول روز پنج واحد میوه و سبزی مصرف کند این میزان در کشور و استان کمتر است.

گلمکانی افزود: در جامعه شهرنشینی تحرک و ورزش کمتر شده است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه شیوع دیابت در خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌ها کمتر است، گفت: تیپ یک افراد مبتلا به دیابت مختص کودکان به دلیل عدم وجود انسولین در بدن آن‌ها است و در تیپ دو یا بزرگسالان که ۹۰ درصد هستند دیابت در افراد بالای ۳۰ سال بیشتر نمایان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: عمدتا افراد چاق و افرادی که در برابر انسولین مقاومت دارند به دیابت مبتلا می‌شوند.

وی در خصوص اقدامات دانشگاه علوم پزشکی استان طی اجرای طرح تحول سلامت توضیحاتی داد و افزود: با توجه به اینکه فرهنگ سلامت باید از کودکی تبیین و ترویج داده شود در این راستا تفاهم نامه‌ای بین علوم پزشکی و آموزش و پرورش به منظور سلامت دانش آموزان منعقد شده است.

برگزاری همایش سفیران سلامت

گلمکانی گفت: در هفته سلامت نیز برنامه‌های خوبی از جمله برگزاری همایش سفیران سلامت با مشارکت آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت دستاوردهای خوبی برای استان به همراه داشت به طوریکه از دو سال گذشته تاکنون ۱۴۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای خراسان شمالی خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکم تا هفتم اردیبهشت به عنوان هفته سلامت با شعار «غلبه بر دیابت» نامگذاری شده است.