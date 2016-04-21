تلاش دشمن برای ایجاد شکاف بین شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد علم الهدی ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه ششمین دوره مسابقات قرآنی حوزه های علمیه اهل سنت خراسان به میزبانی شهرستان مرزی تایباد در مسجد احناف این شهرستان بیان کرد: بسیاری از دشمنان سعی دارند تا اینگونه القا کنند که حوزه های علمیه اهل سنت در ایران حقشان تضییع شده و از آزادی لازم برخوردار نیستند.

وی گفت: امروز حوزه های علمیه اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران از آزادی کامل برخودار هستند و برگزاری شش دوره از مسابقات قرآنی به همت مدیران حوزه های علمیه اهل سنت و در بهترین سطح خود گواه این مدعا است.

وی ادامه داد: غرب از هر راه و ابزاری برای مبارزه و ضربه زدن به اعتقادات مذهبی و دینی بهره می برد و لذا ما وظیفه داریم مانع رسیدن دشمن به اهداف شوم و پلیدش شویم.

علم الهدی بیان کرد: در سال جاری مجمع جهانی تقریب مذاهب برنامه های مختلفی را در پیش رو خواهد داشت که در این خصوص هیئتی از علما به کشورهای اسلامی اعزام خواهند شد که در این زمینه برنامه ریزی گسترده ای صورت گرفته است .

معاونت مجمع جهانی تقریب مذاهب گفت: در همین راستا برنامه های متنوعی از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب در ماه های رجب و شعبان برگزار خواهد شد که اوج آن در ماه مبارک رمضان خواهد بود.

وی گفت:در همین راستا و با هدف ایجاد الفت و وحدت پذیرای علمای بسیاری از کشورهای اسلامی هم چون بوسنی و هرزگوین، عمان، پاکستان و افغانستان هستیم تا ضمن گفت و گو با علمای ایرانی ازحوزه های علمیه اهل تشیع مشهد و قم و همچنین از حوزه های علمیه اهل سنت ایران بازدید کنند.

وی بیان کرد: به همین منظور نشست های متعددی با حضور علمای كشورهای پاكستان، افغانستان، سوریه، لبنان، عراق و تعدادی از كشورهای دیگر با حضور علمای شیعه و سنی برگزار می شود.

وی گفت: در این مقطع زمانی، ایجاد وحدت در میان مسلمانان جهان یكی از مهترین وظایفی است كه بر عهده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گذاشته شده است.