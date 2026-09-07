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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۱

آثار راه یافته به جشنواره فیلم ۱۰۰ معرفی شدند

آثار راه یافته به جشنواره فیلم ۱۰۰ معرفی شدند

اسامی راه یافتگان به بخش مسابقه پانزدهمین دوره بین المللی جشنواره فیلم ١٠٠ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، در مجموع ۱۷۰ اثر موفق شدند به بخش اصلی مسابقه پانزدهمین دوره جشنواره راه یابند. این آثار به تفکیک شامل ۳۶ اثر در بخش ملی، ۲۹ اثر در بخش بین‌الملل و ۱۰۵ اثر در بخش ویژه «برای وطن» هستند.

آثار منتخب این دوره از جشنواره، از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ شهریور در سالن‌های اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران می‌شوند.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، از ۲۴ الی ۲۷ شهریور در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

اسامی راه یافتگان را در اینجا بخوانید.

کد مطلب 6939616
ندا زنگینه

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