آثار راه یافته به جشنواره فیلم ۱۰۰ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، در مجموع ۱۷۰ اثر موفق شدند به بخش اصلی مسابقه پانزدهمین دوره جشنواره راه یابند. این آثار به تفکیک شامل ۳۶ اثر در بخش ملی، ۲۹ اثر در بخش بین‌الملل و ۱۰۵ اثر در بخش ویژه «برای وطن» هستند.

آثار منتخب این دوره از جشنواره، از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ شهریور در سالن‌های اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران می‌شوند.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، از ۲۴ الی ۲۷ شهریور در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

اسامی راه یافتگان را در اینجا بخوانید.