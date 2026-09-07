موج خشم جهانی از تبلیغات جنجالی آدیداس+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، انتخاب یک نظامی صهیونیست که در جریان تجاوز به نوار غزه پای خود را از دست داده برای حضور در تبلیغات جدید آدیداس موجی از خشم جهانی را به دنبال داشته تا حدی که فعالان فضای مجازی خواهان تحریم این شرکت به دلیل بی توجهی به نسل کشی نوار غزه و قربانی شدن هزاران کودک فلسطینی شدند؛ کودکانی که اعضای بدن خود را بر اثر حملات وحشیانه صهیونیست ها از دست داده اند.

نظامی مذکور با نام شالیو بیتون تک تیرانداز سابق تیپ ناحال است که در جریان هدف قرار گرفتن خودروی نظامی اش با یک موشک ضد زره مصدوم شد.

به محض اعلام موافقت وی برای حضور در این تبلیغات در ۲۶ اوت گذشته انتقادات علیه آدیداس با هشتگ آدیداس را تحریم کنید بالا گرفت. فعالان فضای مجازی تصاویر کودکان فلسطینی را که مجبور هستند به دلیل قطع شدن پاهایشان از عصا استفاده کنند منتشر کردند.

یک اینفلوئنسر آمریکایی به نام گای کریستنسن با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار فالوور در تیک تاک تبلیغات آدیداس را مشمئز کننده خواند.