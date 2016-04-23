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۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر:

گردشگری روستایی استان بوشهر با رویکرد بوم‌گردی توسعه می‌یابد

گردشگری روستایی استان بوشهر با رویکرد بوم‌گردی توسعه می‌یابد

بوشهر - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: بخش گردشگری روستایی استان بوشهر با نگاه به اقتصاد مقاومتی با رویکرد بوم گردی بخش خصوصی فعال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فروزانی صبح شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اظهار داشت: بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در تحقق این شعار نقش مهمی دارد و در این راستا از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در بخش گردشگری، گفت: برای توسعه گردشگری در استان برنامه‌های ویژه‌ای داریم و طرح‌های مختلفی در این راستا اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر افزود: با توجه علاقه مردم به موضوع گردشگری و توریسم فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توجه جدی به این موضوع شود.

وی به اجرای پروژه‌های مختلف و متنوع حفظ و بهسازی فضاهای تاریخی و میراث فرهنگی در بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این بناها مدرسه سعادت بوشهر است که بین مردم دارای جایگاه ویژه‌ای است و نسبت به مرمت و بازسازی آن اقدام شده است.

فروزانی با اشاره به قابلیت‌های خدادادی استان بوشهر در زمینه گردشگری، اضافه کرد: بخش گردشگری با نگاه به اقتصاد مقاومتی با رویکرد بوم گردی بخش خصوصی فعال می‌شود.

وی یکی از برنامه‌های در استان را توسعه بخش صنایع دستی عنوان کرد و گفت: این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال، در رونق اقتصادی و درآمدزایی نیز نقشی بسیار مهم دارد.

کد مطلب 3605571

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