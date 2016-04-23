به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فروزانی صبح شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اظهار داشت: بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در تحقق این شعار نقش مهمی دارد و در این راستا از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در بخش گردشگری، گفت: برای توسعه گردشگری در استان برنامه‌های ویژه‌ای داریم و طرح‌های مختلفی در این راستا اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر افزود: با توجه علاقه مردم به موضوع گردشگری و توریسم فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توجه جدی به این موضوع شود.

وی به اجرای پروژه‌های مختلف و متنوع حفظ و بهسازی فضاهای تاریخی و میراث فرهنگی در بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این بناها مدرسه سعادت بوشهر است که بین مردم دارای جایگاه ویژه‌ای است و نسبت به مرمت و بازسازی آن اقدام شده است.

فروزانی با اشاره به قابلیت‌های خدادادی استان بوشهر در زمینه گردشگری، اضافه کرد: بخش گردشگری با نگاه به اقتصاد مقاومتی با رویکرد بوم گردی بخش خصوصی فعال می‌شود.

وی یکی از برنامه‌های در استان را توسعه بخش صنایع دستی عنوان کرد و گفت: این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال، در رونق اقتصادی و درآمدزایی نیز نقشی بسیار مهم دارد.