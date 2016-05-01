ارتباط حشره کش ها و ابتلا به اوتیسم در کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان آمریکایی دریافته اند کودکانی که در محیط های زندگی می کردند که حشره کش ها هر تابستان از سال ۲۰۰۳ در هوا اسپری می شده است ۲۵ درصد بیش از سایر کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم یا تاخیر در رشد تشخیص داده شدند.

استیون هیکس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تاکنون مطالعات نشان داده اند که قرارگیری در معرض آفت کش ها موجب افزایش ریسک ابتلا به اوتیسم یا تاخیر در روند رشد کودک می شود.»

«حال یافته های ما نشان می دهد که شیوه پخش حشره کش ها در هوا بسیار مهم است و می تواند موجب تغییر این ریسک شود.»

این تیم تحقیق متوجه وجود منطقه ای باتلاقی در مرکز نیویورک شدند که در آنجا مقامات مسئول با استفاده از هواپیما هر سال تابستان سم پاشی می کردند. یافته ها نشان داد استفاده از هواپیما در این منطقه برای انتشار آفت کش ها ریسک بزرگ ابتلا به بیماری اوتیسم و تاخیر در رشد را برای کودکان متولدشده در این منطقه به همراه داشته است.