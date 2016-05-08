به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، نوآوردگاه کسبوکار فناورانه یک دوره شبیهسازی است که در مدت زمان ۷ روز برگزار میشود و در آن شرکتکنندگان با چالشهای مختلفی که در واقعیت برای توسعه و تجاریسازی یک محصول جدید های تک در حوزه نانو و زیست فناوری با آن مواجه خواهند شد، آشنا میشوند.
در این رویداد، شرکتکنندگان در یک فرآیند شبیهسازی شده با رویکرد Gamification با چالشهایی مواجه شده و برای عبور از آنها استراتژی خود را تنظیم میکنند.
در طول زمان برگزاری نوآوردگاه کارگاههای آموزشی «کارگاه آموزشی جستجو و ثبت پتنت»، «کارگاه آموزشی تهیه مدل کسبوکار»، «کارگاه آموزشی value proposition design»، «کارگاه آموزشی مدیریت فناوری» و « کارگاه آموزشی Team work» برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.
همچنین طی این رویداد، گروه و ایده شایسته انتخاب شده و موفق به جذب سرمایه و ورود به دورههای پیششتابدهی جهت توسعه کسبوکار خود میشود.
مخاطبان این رویداد می توانند صاحبان ایده در زمینه نانو-بیو فناوری، دانشجویان و فارغالتحصیلان علاقهمند در رشتههای مختلف اعم از رشتههای فنی و مهندسی، رشتههای مدیریتی و اقتصادی
و علاقهمندان به کارآفرینی هستند.
