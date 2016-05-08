۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

نوآوردگاه کسب‌‌‌ و‌‌‌ کار فناورانه برگزار می‌شود

دومین دوره نوآوردگاه کسب‌ و‌ کار فناورانه از ۲۳ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری در محل پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، نوآوردگاه کسب‌و‌کار فناورانه یک دوره شبیه‌سازی است که در مدت زمان ۷ روز برگزار می‌شود و در آن شرکت‌کنندگان با چالش‌های مختلفی که در واقعیت برای توسعه و تجاری‌سازی یک محصول جدید های تک در حوزه نانو و زیست فناوری با آن مواجه خواهند شد، آشنا می‌شوند.

در این رویداد، شرکت‌کنندگان در یک فرآیند شبیه‌سازی شده با رویکرد Gamification با چالش‌هایی مواجه شده و برای عبور از آن‌ها استراتژی خود را تنظیم می‌کنند.

در طول زمان برگزاری نوآوردگاه کارگاه‌های آموزشی «کارگاه آموزشی جستجو و ثبت پتنت»، «کارگاه آموزشی تهیه مدل کسب‌و‌کار»، «کارگاه آموزشی  value proposition design»، «کارگاه آموزشی مدیریت فناوری» و « کارگاه آموزشی  Team work» برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

همچنین طی این رویداد، گروه‌ و ایده شایسته انتخاب شده و موفق به جذب سرمایه و ورود به دوره‌های پیش‌شتابدهی جهت توسعه کسب‌و‌کار خود می‌شود.

مخاطبان این رویداد می توانند صاحبان ایده در زمینه نانو-بیو فناوری، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند در رشته‌های مختلف اعم از رشته‌های فنی و مهندسی، رشته‌های مدیریتی و اقتصادی
و علاقه‌مندان به کارآفرینی هستند.

