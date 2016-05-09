راه اندازی ۷ سایت نسل چهارم تلفن همراه در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مسیب قبادیان پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات، اظهار داشت: در سال ۹۴ علی رغم همه مشکلات اقتصادی کشور، همکاران ما در استان و حوزه های مختلف اقدامات خوبی را به انجام رسانده اند.

وی در ادامه افزود: مخابرات به عنوان بزرگترین دستگاه ارتباطی در کشور حدود یک میلیون مشترک تلفن ثابت، همراه و اینترنت دارد و بزرگترین اپراتور مخابراتی در خاورمیانه است.

قبادیان گفت: هم اکنون شبکه مخابرات یکی از گسترده ترین شبکه ها در سطح کشور است که ضرورت خدمات دهی مناسب به مردم را دو چندان می کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه اظهار داشت: در سال ۹۳ کار گسترش نسل سوم تلفن همراه را مد نظر قرار دادیم و از مهر ۹۳ تا کنون ۱۴۲ سایت نسل سوم تلفن همراه در تمام شهرستان های استان نصب و راه اندازی شده است.

تامین فیبر نوری ۱۰۰ سایت در سال قبل برای تسهیل در ارتباطات

قبادیان با بیان اینکه هم اکنون در سطح استان نسل ۲ و نسل ۳ تلفن همراه در دسترس است و قصد توسعه آن را داریم، افزود: هم چنین در سال ۹۴ تعداد ۷ سایت نسل ۴ تلفن همراه نیز به صورت آزمایشی نصب شد اما برای تکمیل آن نیاز به تغییر مشترکین در استفاده از تلفن های همراه متناسب با نسل ۴ دارد.

وی خاطر نشان کرد: به طور همزمان هم اکنون هدف ما توسعه نسل ۲ در همه نقاط استان اعم از جاده ای و ... است و سپس توسعه نسل های بعدی تلفن همراه را در دستور کار داریم.

قبادیان از تلاش برای تکمیل نقاط کور تلفن همراه در همه بخش های استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: رفع مشکلات این بخش در سال جدید نیز از اولویت های ما خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه از تامین فیبر نوری ۱۰۰ سایت در سال قبل برای تسهیل در ارتباطات خبر داد.

امکان مکالمه تصویری از طریق تلفن های ثابت فراهم خواهد شد

قبادیان روند استفاده از تلفن ثابت در سال های اخیر را نسبت به تلفن همراه رو به رشد عنوان کرد و گفت: پروژه هایی که در حوزه تلفن ثابت تعریف می شود نسبت به سایر حوزه ها چندان صرفه اقتصادی ندارد و حتی تعرفه های آن از سال ۸۲ چندان تغییری نکرده است که برای رفع این مشکل نگاه های جدید به تلفن ثابت داریم و طرح هایی با ارزش افزوده در این بخش تعریف می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون سعی می شود در شبکه ثابت تلفن، شبکه ها از کابلی به فیبر نوری ارتقا یابد تا در امر ارتباطات و سرعت انتقال داده ها تسریع شود.

قبادیان همچنین از پیاده سازی طرحی برای تلفن ثابت برای ایجاد مکالمات تصویری و کنفرانس تصویری خبر داد که در مراحل نهایی است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه نیز از نصب و راه اندازی ۱۸ هزار پورت ADSL و ۳۵ هزار پورت اینترنت پرسرعت در استان طی سال قبل خبر داد.

ضرورت ارتقای نسل تلفن همراه

قبادیان با اشاره به رشد تقاضا برای استفاده از اینترنت در همه کشورها، خصوصا کشور ما گفت: هم اکنون جایگاه کشورها در استفاده از اینترنت براساس پهنای باند تعیین می شود و ما تا مهر ۹۳ از پهنای باند چندانی برخوردار نبودیم.

وی افزود: اما با توجه به اینکه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ میزان استفاده از اینترنت تلفن همراه حدود ۳ برابر شده است، ضرورت ارتقای نسل تلفن همراه را می رساند و چنانچه این عرضه افزایش یابد تقاضا نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: تغییر ذائقه افراد از تلفن ثابت به همراه و رشد شبکه تلفن های همراه ضرورت ارتقای کیفیت خدمات تلفن همراه را می رساند.

قبادیان خاطر نشان کرد: هم اکنون رقابت بین اپراتورهای تلفن همراه افزایش یافته و اپراتور ها برای حفظ مشتریان مجبور به ایجاد خدمات جدید و ارتقا آن هستند.

وی ادامه داد: همراه اول سال ۹۳ و ۹۴ میزان ۸۰۰۰ میلیارد در توسعه نسل های تلفن همراه داشته است اما در مقابل این حجم از سرمایه گذاری توجیه ندارد اما برای حفظ مشتریان مجبور به این کار هستند.

توسعه نسل ۳ و ۴ در اولویت مخابرات برای سال ۹۵ است

مدیر عامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه اولویت شرکت مخابرات برای سال ۹۵ را توسعه نسل ۳ و ۴ عنوان کرد و گفت: در این راستا ۱۰ هزار سایت نسل ۳ و ۱۰ هزار سایت نسل ۴ در دستور است که هنوز سهمیه استان مشخص نشده اما سیاست بر پوشش کامل شبکه های استان از این نظر است.

قبادیان افزود: در حوزه دیتا نیز سیاست ما بر افزایش پورت ها است اما هم اکنون ۵۰ هزار پورت منصوب دیتا داریم و اگر تقاضا باشد آن را توسعه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه توسعه تلفن ثابت اعم از سیستم های کابلی، بیسیم و ... متناسب با تقاضا در دستور کار است، گفت: برنامه های فوق برای سال ۹۵ و ۹۶ طراحی و برنامه ریزی شده و در اولویت اقدامات ما است.



قبادیان از پیگیری بهتر مشکلات حوزه خدمات فروش به عنوان دیگر اولویت های شرکت مخابرات استان در سال ۹۵ و راه اندازی یک سامانه یا پل ارتباطی برای پاسخگویی بهتر به مشترکین در زمینه مشکلات خبر داد.



مدیر عامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه یادآور شد: شرکت مخابرات استان در حوزه تلفن همراه ۱۴ میلیارد تومان و در تلفن ثابت ۸ میلیارد تومان طلب از مشترکین دارد که چنانچه مشترکین در اسرع وقت بدهی خود را نپردازند و این منابع در اختیار نباشد نمی توان پروژه های تعریف شده را جهت رفاه حال مردم در موعد مقرر به بهره برداری رساند.