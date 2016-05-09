يک ميليون نخ سيگار قاچاق در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علیرضا صالحی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر حمل محموله قاچاق توسط یک دستگاه کامیون بنز در اتوبان زنجان - قزوین، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با گشت زنی و كنترل محورهای مواصلاتی، این کامیون را در محور زنجان-قزوین توقیف کردند که در بازرسی از آن یك میلیون نخ سیگار قاچاق کشف و متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: همچنین طی عملیاتی دیگر، مأموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در اتوبان زنجان – قزوین یك دستگاه كامیون كاویان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی توقیف کردند که در بازرسی از آن ۱۰۱ هزارو ۲۴۰ نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد.

كشف البسه قاچاق میلیاردی در ایجرود

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود نیز از كشف انواع البسه قاچاق به ارزش تقریبی یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ازدو دستگاه اتوبوس خبرداد و افزود: در راستای مبارزه با انواع قاچاق كالا، ماموران حین كنترل خودروهای عبوری به یك دستگاه اتوبوس اتوبوس مشكوك ودستور ایست صادر كردند.

سرهنگ آرش خلخالی ضمن بیان اینکه پس از توقف خودرو ماموران در بازرسی از آن سه هزار و ۸۰۰ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق را كه در داخل اتوبوس جاسازی شده بود كشف كردند، بیان داشت: ماموران انتظامی شهرستان ایجرود در گشت زنی در محور زرین آباد به یك دستگاه اتوبوس مشكوك و دستور ایست صادر كردند.

وی گفت: ماموران پس از توقف خودرو در بازرسی از آن دو هزارو ۴۰۰ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق با ارزش تقریبی یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را كشف كردند.