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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

واکنش وال استریت ژورنال به تهدیدات ترامپ علیه عمان

واکنش وال استریت ژورنال به تهدیدات ترامپ علیه عمان

وال استریت ژورنال به تهدیدات اخیر ترامپ علیه عمان در سایه مذاکرات تهران و مسقط در خصوص تنگه هرمز واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال آن است تا مسئولیت شکست خود در دستیابی به توافق با ایران را به گردن عمان بیاندازد.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه تاکید کردند که ترامپ به دنبال یک قربانی می گردد تا مسئولیت مشکلات دستیابی به توافق با ایران را متوجه او کند.

در این گزارش آمده است که برخی مسئولان بلند پایه در دولت آمریکا معتقدند که ترامپ کاری جز قربانی کردن عمان نمی کند. آمریکا نگران است که توافق ایران و عمان منجر به تقویت کنترل تهران بر تنگه هرمز شود. این در حالی است کاخ سفید به شدت به دنبال بازگشایی تنگه است.

ترامپ پیشتر در سایه مذاکرات مسقط و تهران در خصوص تنگه هرمز، چند بار عمان را تهدید به بمباران کرده بود.

کد مطلب 6919827

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    نظرات

    • کوروش IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      2 0
      پاسخ
      درود .ترامپ بیجا کرده
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      7 0
      پاسخ
      ایران باید راههای عبور را در تنگه هرمز..ترسیم و اعلام کند...چه با و یا بدون کشور عمان..غرب و آمریکا به عمان اجازه نخواهند داد..پس نباید منتظر باشیم..باز شدن تنگه هم منوط به پایان جنگ باشد
    • NP GB ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
      پاسخ
      این کی باشه که مقامات عرب بخوان غیر خدا از این بترسن عمان باید دست از مداخله حضور کشور بیگانه از یک جغرافیای دیگر و مزاحم تنش آفرین در تنگه هرمز اگر واقعا خواهان امنیت دو طرفه هست دست بکشه و تصمیمی بگیره که به نفع فقط خودش و ایران ملت دو طرف باشه ..

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