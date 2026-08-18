واکنش وال استریت ژورنال به تهدیدات ترامپ علیه عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال آن است تا مسئولیت شکست خود در دستیابی به توافق با ایران را به گردن عمان بیاندازد.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه تاکید کردند که ترامپ به دنبال یک قربانی می گردد تا مسئولیت مشکلات دستیابی به توافق با ایران را متوجه او کند.

در این گزارش آمده است که برخی مسئولان بلند پایه در دولت آمریکا معتقدند که ترامپ کاری جز قربانی کردن عمان نمی کند. آمریکا نگران است که توافق ایران و عمان منجر به تقویت کنترل تهران بر تنگه هرمز شود. این در حالی است کاخ سفید به شدت به دنبال بازگشایی تنگه است.

ترامپ پیشتر در سایه مذاکرات مسقط و تهران در خصوص تنگه هرمز، چند بار عمان را تهدید به بمباران کرده بود.