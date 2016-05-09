نقش زنان در اقتصاد و فعالیت های معاونت امور زنان و خانواده

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- زهره آشتیانی*: پس از انقلاب اسلامی ایران، نخستین تلاش ها برای بهبود وضعیت مشارکت اقتصادی زنان از اواسط دهه ۷۰ رخ داد. جایی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان زیر ۱۰ درصد بود و تا پایان دولت های هفتم و هشتم به ۱۷ درصد رسید.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۴ به ۱۳.۳ درصد رسید

با این حال با آغاز فعالیت دولت یازدهم باز هم تلاش هایی برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان رخ داد و حالا براساس جدید ترین آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۳ درصد رسید. آماری که نشان می دهد سهم زنان در مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ یک درصد رشد داشته است.

از آنجا که مساله توانمندسازی زنان نقش اولیه و موثر برای حضور بانوان در اقتصاد را دارد؛ معاونت زنان ریاست جمهوری وظیفه خود دانست تا با حمایت خود از زنان کار آفرین قدم مهم را در این راه بر دارد؛ بنابراین در سال ۹۴ با انجام پروژه هایی با عنوان «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی» به حمایت از زنان پرداخته است.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با حمایت از نمایشگاه های توانمندی های زنان استان سیستان و بلوچستان و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست استان مازندران گام مهمی را در حضور فعال زنان در اقتصاد ایفا کرد.

از جمله دیگر عملکردهای این معاونت همکاری با سازمان فنی و حرفه ای کشور بود که با هدف توسعه و ساماندهی امور اقتصادی-معیشتی برای دو گروه زنان شهری جویای کار و زنان آسیب دیده دوره هایی را تحت عنوان گسترش آموزش مهارتی بازار محور زنان با محوریت فعالین اقتصادی با رویكرد اشتغال پایدار و توانمندسازی مهارتی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی (زنان بی سرپرست، زنان بد سرپرست و معتادین بهبود یافته) استان ها با رویکرد اشتغال پایدار را به انجام می رساند.

از دیگر دوره های در نظر گرفته همکاری با سازمان نهضت سواد آموزی و حمایت از توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری است و در ادامه سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری این معاونت و با هدف توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ومعیشتی برای زنان تسهیلگر كشاورزی، زنان عضو سازمان مردم نهاد، زنان كارآفرین نخبه، دوره هایی تحت عنوان انتخاب، ارائه خدمات مشاوره و ساماندهی زنان كشور در جهت ارتقا كیفیت و استاندارد سازی تولیدات آنها برای رسیدن به افزایش و پایداری اشتغال را برگزار کرده است.

افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل

در این راه مانند همیشه دختران بازمانده از تحصیل فراموش نشده اند و با همکاری آموزش و پرورش افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل مناطق محروم از طریق تأمین لوازم التحریر و هزینه تحصیلی دانش آموزان و تولید و توزیع بسته فرهنگی ویژه والدین آنها در ۱۰ استان انجام خواهد پذیرفت که این هم با هدف توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی است.

در ادامه راه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سه پروژه با عنوان «حمایت از تعاونی های زنان فعال در صنعت تولید پوشاك اسلامی» و «برگزاری نمایشگاههای محصولات تولیدی تعاونی های زنان برای شاغلین در تعاونی ها» در سطح ملی و منطقه ای برگزار شده است از طرف دیگر آموزش و ترویج كارآفرینی و توسعه كسب و كار پایدار زنان روستایی و عشایری و آموزش مدیریتی، مهارت افزایی و اشتغال زایی اعضاء‌و اركان تعاونی های روستایی زنان برای زنان روستایی و عشایری در سطح ملی برگزار می شود.

وزارت کشور هم برای ارتقای توانمندی های زنان مدیر و نخبه طرحی را با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری در جهت «حمایت از توان افزایی زنان مدیر و مسئول استان ها» از طریق برگزاری كارگاه آموزشی «ارتقاء مدیریت» برای مدیران دولتی، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، شهردارن و دهیاران زن در استان های كشور برگزار خواهد کرد که شامل برگزاری كارگاه آموزشی یك و نیم روزه (۱۲ساعته) در كل كشور برای ۲۲۵۰ نفر از زنان مدیر و مسئول استان ها شامل: آموزش ۱۰۰ نفر از زنان مدیر و مسئول در استان (شامل: ۳۱ مدیركل و ۱۲ معاون مدیركل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری ها، ۳۲ مدیركل و معاون مدیركل خانم شاغل در استانداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی استان و ۳ فرماندار، ۳ شهردار و ۱۹بخشدار خانم كشور) و آموزش ۱۵۰۰ نفر زنان مدیر در سازمان ها و ادارات دولتی استان ها به ترتیب اولویت: ۳۱ نفر از كارشناس مسئول دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری، ۴۳۰ نفر از كارشناسان و مشاورین امور بانوان فرمانداری ها و ۱۰۴۰ نفر از مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان و آموزش ۶۵۰ نفر از منتخبین زن عضو شورای اسلامی شهرها و روستاها و دهیاران در سطح ملی خواهد بود.

این فعالیت ها و آمارها نشان می دهد که زنان ایرانی قدمی مهم برای به دست آوردن جایگاه های اقتصادی کشور خود هستند و خوشبختانه وزارتخانه ها و سازمان های مسئول هم توانسته اند با همکاری یکدیگر قدم های موثری را در این راه بردارند که البته نیازمند حمایت های بیشتر مسئولین ذیربط است البته با نگاهی به این برنامه در می یابیم که این برنامه ها عموما از ابعاد آموزشی و حمایتی هستند که جزو رسالت های معاونت امور زنان و خانواده است اما برای اجرای شدن و به ثمر رسیدن این جوانه ها باید دستگاه ها حمایت های مالی و روانی خود را از زنان مخصوصا زنان کارآفرین انجام دهند تا این رسالت به اهداف خود نزدیک شود.

*دبیر كارگروه رسانه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری