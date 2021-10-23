به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ظهر امروز در نشستی با زنان اهل سنت به مناسبت هفته وحدت گفت: همدلی، همراهی، وحدت و هم افزایی حول مسائل مشترک دشمنان رو نا امید میکند و بر علیه توطئههای دشمنان در تمام جنگ افروزی و دشمنیها خواهیم بود تا این همبستگی مشت محکمی بر دهان آنانی باشد که میخواهند از این اختلافات بهره بگیرند.
وی افزود: امیدوارم این جلسات با هم افزایی و بهرهمندی از نوآوریها برای رسیدن به اتفاق نظر و اشتراک آرا مقدمه و آغازی برای حرکتهای فراگیر باشد.
معاون امور زنان ریاست جمهوری اظهار کرد: در این جلسه هدف این بوده که صحبتهای خواهران اهل سنت را که در سالهای گذشته هم در خدمت آنان بودیم و در نشستهایی که با زنان اندیشمند داشتیم از ظرفیت این افراد استفاده کردهایم بشنویم تا بتوانیم وحدتی را ایجاد کنیم.
خزعلی بیان کرد: از خواهرانی که از استانهای مختلف به صورت مجازی و حضوری در این جلسه حضور یافتند و با صحبتهایشان بر وحدت و همدلی تاکید مضاعفی داشتند تشکر میکنم.
وی اظهار کرد: در این جلسه اشاراتی در خصوص نقش بانوان در تمدن سازی اجتماعی، بحث بازار و تجارت و حضور مستقیم و بدون واسطه بانوان در این عرصه شد اما لازم میدانم که به مسئله فضای مجازی اشاره کنم چراکه نقش فضای مجازی در ایجاد آرامش، تابآوری و کمک به صبر جامعه بسیار زیاد است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد: امروزه بخش عمدهای از کاربران فضای مجازی زنان هستند که نقش بسیار پر رنگی در فرهنگ سازی و سبک زندگی دارند.
وی خاطرنشان کرد: نوع محبت در خانواده؛ هوشیاری همسر و فرزندان همگی از طریق زنان منتقل میشود حتی قصههایی که مادران ما برای شناخت دوست و دشمن میگویند میتواند فرهنگ سازی تمدنی را بنا کند.
خزعلی تصریح کرد: اگر بانوان این اساس را کج بنهند تا ثریا این دیوار کج میرود و اگر خشونت در دل فرزندان جاگیرد امکان اصلاح آن وجود نخواهد داشت.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: از پیشنهاداتی که در زمینههای مختلف عزیزان در این جلسه دادند استفاده خواهیم کرد و به تک تک آنها رسیدگی خواهیم کرد.
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