پيش نويس قطعنامه فرانسه و آمريكا را نمي پذيريم / اين پيش نويس در صدد ايجاد فتنه انگيزي داخلي در لبنان است

به گزارش خبرگزاري مهر، نبيه بري در جريان كنفرانس مطبوعاتي خود در بيروت كه از شبكه هاي عرب زبان به صورت مستقيم پخش مي شد، گفت كه لبنان اين پيش نويس قطعنامه را نمي پذيرد و ملاحظاتي اساسي درباره آن دارد.

وي با بيان اينكه پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه حتي در شيوه و زبان نگارشي و تدويني آن هوادار و جانبدار اسرائيل است، اين پرسش را مطرح كرد كه اسرائيل در جنگ پيروز نشده است، پس چرا پيش نويس قطعنامه ياد شده اين امتيازها را به اين رژيم داده است.

نبيه بري گفت كه لبنان از تقويت نقش نيروهاي پاسدار صلح بين المللي كنوني مستقر در جنوب لبنان استقبال مي كند و نيروهاي بين المللي كه پيش نويس قطعنامه فرانسه و آمريكا از آن سخن مي گويند، به امر سازمان ملل فعاليت نمي كنند.

وي خواستار بازنگري درپيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه به صورتي شد كه با طرح هفت ماده اي دولت لبنان سازگار و هماهنگ شود.

رئيس مجلس لبنان خاطرنشان كرد: پيش نويس قطعنامه ياد شده برضد لبنان است و به نفع لبنان نبوده، بلكه برضد اين كشور است و درب جنگ را تا ابد باز مي كند.

وي افزود: پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه دغدغه هاي اسرائيل را مد نظر قرار داده است كه اين دغدغه ها بي جاست و به سعدالدين حريري رئيس فراكسيون آينده لبنان ابلاغ كرده ام كه دغدغه هاي لبناني ها را به فرانسوي ها منتقل كند.

رئيس پارلمان لبنان تاكيد كرد: پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه درصدد ايجاد فتنه انگيزي داخلي در لبنان است.

وي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا يك ميليون آواره كانون بارزي نيست كه ممكن است به يك فتنه داخلي تبديل شود؟

نبيه بري همچنين اين پرسش را مطرح كرد: تا زماني كه اسرائيلي ها در مواضع خود باقي هستند؛ چگونه آوارگان لبناني بازخواهند گشت؟

وي بار ديگر بر مخالفت لبنان با هرگونه قطعنامه اي خارج از چارچوب طرح هفت ماده اي دولت لبنان تاكيد كرد.

رئيس پارلمان لبنان در بخش ديگري از سخنان خود از كشورهاي عربي خواست تا موضع عملي و همگاني را اتخاذ كنند و خاطرنشان كرد كه ما از اقدام نظامي يا موضعگيري جنگي سخن نمي گوييم.

نبيه بري درادامه خاطرنشان كرد: ايران اعلام كرده است كه از آنچه لبناني ها درباره آن به توافق رسيده اند، حمايت مي كند و وزير امور خارجه ايران بر حمايت تهران از مفاد طرح هفت گانه لبنان تاكيد كرده كه لبناني ها درباره آن به توافق رسيده اند.

وي همچنين با دفاع از نيروهاي مقاومت لبنان تاكيد كرد: مقاومت حق دارد تازماني كه اشغالگري در خاك لبنان وجود دارد، دست به اجراي عمليات بزند.

رئيس پارلمان لبنان تاكيد كرد كه كشتزارهاي اشغالي شبعا لبناني است و اين كشتزارها پيش از تشكيل رژيم جعلي اسرائيل نيز لبناني بوده است و همانگونه كه مقر رياست پارلمان لبنان، لبناني است، كشتزارهاي شبعا نيز از آن لبنان است.