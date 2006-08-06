شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي فرخنده زادروز مظهر انسانيت و آزادگي را به آزادگان جهان تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه آمده است: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ضمن تبريك سيزدهم ماه رجب فرخنده زادروز مظهر انسانيت و آزادگي، كوه صبر و جهاد و ايستادگي در برابر ظلم، اسوه عدالت و ياري مظلومان و دشمن ظلم و تجاوز و زياده خواهان حضرت علي(ع)، به همه آزادگان جهان بخصوص مسلمانان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت، فرا رسيدن فصل دعا و نيايش و ايام پربركت و پرفيض اعتكاف و ايام البيض را فرصتي مغتنم براي راز و نياز به درگاه بي نياز و خودسازي و تقرب به درگاه الهي برشمرد.

در حالي ايام پربركت ماه رجب و اعياد رجبيه و ايام اعتكاف را درك مي كنيم كه پيروان صادق پيامبر اعظم(ص) و خاندان عصمت و طهارت و ولايتمداران مجاهد با پيروي از آموزه هاي الهي قرآن و عترت در نبردي نابرابر، دلاورانه و استوار در مقابل جنايتكاران روسياه تاريخ، اسرائيل غاصب و حاميان پليدش راه مقاومت پيش گرفته و از عزت و شرف و انسانيت و آزادگي و دين خدا با جان و مال دفاع مي كنند، وظيفه هر آزاده و مسلمان و پيرو قرآن و عترت است كه به هر نحو كه مي تواند ياريگر مسلمانان مقاوم و مظلوم لبناني و فلسطين باشد.

در انتهاي اين اطلاعيه آمده است: از عموم مومنان خداجو و پيروان طريق هدايت و بندگي و سعادت دعوت مي شود ضمن برگزاري هر چه باشكوه تر مجالس و مراسم معنوي و اعياد رجبيه و حضور هر چه گسترده تر در سنت حسنه اعتكاف اين مجالس و برنامه ها را به جايگاه رفيع و موثر دعا و نيايش براي پيروزي رزمندگان اسلام در لبنان و فلسطين بدل ساخته و با دعا و نيايش و جلب عنايت هر چه بيشتر پروردگار زمينه شكست و نابودي اسرائيل جنايتكار و حاميان پليدش و در راس آنها آمريكاي ام الفساد را فراهم آورند.

با آرزوي برآورده شدن حاجات همه مومنين و در راس آن فرج حضرت صاحب الزمان (عج) و سلامتي و طول عمر با عزت نائب بر حق آن حضرت رهبر معظم انقلاب و سلامتي و توفيق رهبر دلاور و مومن عربي سيد حسن نصرالله و پيروزي جان بركفان دلاور حزب الله لبنان و مقاومت اسلامي لبنان و فلسطين و نابودي هر چه سريعتر دشمنان خدا و بشريت اسرائيل جنايت پيشه و حاميان خبيثش.