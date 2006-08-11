مهلت تكميل لايحه دفاعي تغيير حكم الواح گلي تمديد شد

اميد غنمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: آخرين حكم صادر شده در مورد الواح گلي حكم توقيف است ، وكلاي موسسه شرق شناسي دو بار نسبت به حكم دادگاه لايحه دفاعيه فرستاده بودند كه دادگاه مصونيت اموال را نپذيرفت و بار دوم نيز عدم صلاحيت دادگاه شيكاگو رد و حكم قطعي صادر نشد.

وي خاطر نشان كرد: پس از صدور حكم توقف لوح هاي گلي ، به سرعت رياست جمهوري را در جريان امر قرار داديم و از آنها در خواست كرديم كه از حق و حقوق مردم ايران در محاكم بين المللي دفاع كنند.

سرپرست دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد استخدام وكيل براي استرداد الواح گلي ، گفت: كركوران ، وكيل بومي امريكا بوده كه حدود 20 سال است با نمايندگي هاي ايران در اين كشور همكاري مي كند و هم اكنون نيز با دو دستيار خود در اين زمينه كار مي كند.

غنمي افزود: حرف ما همان حرف موسسه شرق شناسي شيكاگو مبني بر اينكه اموال مصونيت دارند و قابل توقيف نيست و الواح گلي متعلق به ملت و دولت ايران است و بايد بازگردانده شود ، است.